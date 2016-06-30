Минск, 30 июня, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко настаивает на том, что Минск исправно платит России за поставляемый природный газ. Об этом он заявил 30 июня, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания.

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«Мы платим России 100% за потребленный газ и электроэнергию. Если бы не платили, то был бы шум. А так мы всё аккуратно выполняем, несмотря на сложности», — приводит слова Семашко пресс-служба правительства постсоветской республики.

При этом вице-премьер заявил, что вступая в Евразийский экономический союз, Белоруссия, в первую очередь, надеялась решить для себя вопрос цен на энергоносители. «Мы пошли в ЕАЭС, чтобы иметь цены, близкие к вашим. Но сегодня в России предприятия платят по 60−70 долларов (за газ), а нам приходится по 170−180», — цитирует Семашко агентство Sputnik.

Следует отметить, что БелаПАН иначе приводит заявление вице-премьера: «Сегодня субъекты хозяйствования России платят 60−65 долларов, в Казахстане — 70−72 доллара, а нам надо платить 278 долларов». В пресс-релизе Совмина Белоруссии, опубликованном по итогам заседания, данные высказывания Семашко отсутствуют.

Тему спора вокруг цены на российский газ 30 июня затронул также министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик. Минск не просит у Москвы скидок на «голубое топливо», а «требует выполнения взятых Россией на себя обязательств», заявил белорусский министр.

Потупчик также отметил, что цены на газ для белорусских газовщиков в три раза выше, чем для российских. При этом, по его утверждению, работа белорусской энергосистемы «на одну треть эффективнее», чем в России. «В условиях, если посчитать, что цена на газ составляет $117 за тысячу кубометров, то при таких тарифах для населения, было бы возможно выйти на равные тарифы для промпредприятий и населения», — приводит слова Потупчика «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года Белоруссия ставит вопрос о том, справедливы ли нынешние цены на российский газ. В Минске полагают, что вправе платить за газ на основе принципа равной доходности с ценой экспорта в Европу. Сегодня цена за тысячу кубометров «голубого топлива» из России составляет $142. В свою очередь, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков настаивает на том, что цена не должна превышать $80 за тысячу кубометров.

В текущем году госпредприятия Белоруссии оплачивают потребляемый российский газ по цене ниже той, которая соответствует контракту с «Газпромом». В результате задолженность Минска перед Москвой составляет уже около $250 млн и продолжает расти. Белорусская «дочка» российского «Газпрома» была вынуждена обратиться в суд.

Российская сторона уверена, что Белоруссия должна исходить из действующих контрактов и платить за осуществляемые поставки. Такую позицию в конце мая обозначил глава Минэнерго России Александр Новак. Несмотря на растущий долг Белоруссии, в Москве подчёркивают, что не рассматривают варианта прекращения или сокращения поставок газа в постсоветскую республику.