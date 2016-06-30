Москва, 30 июня, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Родители не террористы, они не разжигают межнациональную рознь, заявили активисты Ассоциации родительских комитетов и сообществ, собравшиеся 30 июня в центре Москвы на митинг против криминализации семьи. Участники раскритиковали и потребовали пересмотреть принятый Госдумой новый закон об уголовном преследовании семей за наказание детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против криминализации семьи

Митинг родительской общественности прошел в парке Пограничников Отечества возле Яузских ворот. Как корреспонденту ИА REGNUM заявили организаторы пикета, они надеются привлечь внимание властей к проблеме воспитания и хотят пересмотра «антисемейного закона».

Дарья Антонова ИА REGNUM Родители против ювенальной юстиции в России

«Президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию попросил депутатов декриминализировать преступления, не несущие большой общественной опасности и не влекущие вред здоровью. Позиция президента была хорошо встречена родительской общественностью, но получилась вопиющая несправедливость в процессе рассмотрения закона в Государственной думе: родители должны будут нести уголовную ответственность, если накажут за дело, а вот если кто-то побьет ребенка на улице, нанесет побои в детском учреждении, детском доме, например, то он не будет нести уголовную ответственность, а в лучшем случае получит штраф, да и то неизвестно. Получается дискриминация родителей. В этой статье родители соотнесены с лицами, разжигающими национальную рознь, террористами, то есть фактически воспитание детей квалифицировано как государственное преступление», — заявила глава АРКС Ольга Леткова.

Она подчеркнула, что ответственность за побои перед законом должна быть равной для всех: «Если эти побои — не шлепок, не воспитательная мера, а если человек бьет ребенка, истязает с умыслом, то ответственность должна наступать. Иначе получается, что детей можно бить, но не в пределах семьи»

Собравшиеся на митинг родители скандировали: «Конституцию в действие», «Не дадим разрушить семью», «Дайте право родителям воспитывать своих детей» и надеялись на пересмотр принятых норм.

«Отмена наказаний — мечта педофильского лобби», — гласили установленные активистами транспаранты. «Государственная дума! Не искажай слова президента! Не ссорь народ с властью», «Нашим детям — наши методы воспитания», «Ювенальной юстиции не место в России», «Верните нам родителей!» — заявляли участники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Родители против криминализации семьи

Как отметила генеральный директор Школы-вуза «Современное образование», кандидат филологических наук, профессор Вера Шленкина, принятие Госдумой нового закона — это очередная ступень введения в России скандально известной стратегии Совета Европы. «Мы с этим не согласны. Ведь получается, родитель не имеет права воспитывать ребенка, это вмешательство в частную жизнь», — заявила она.

«Как отец двух дочерей, я прекрасно понимаю, что такое воспитание. Если нам постоянно будут навязываются либеральные ценности, которые пытается диктовать Запад, Соединенные Штаты Америки, то это приведет к разврату всего общества. Мы понимаем, что когда нас воспитывали наши родители, а их — наши дедушки, то их воспитывали, чтобы они могли трудиться во благо народа, были дисциплинированными, заботиться о своих близких. Закон, который внес председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), я считаю — это саботирование указа президента Российской Федерации, патриарха. Они выступали против ювенальной юстиции, а это те лазейки, ходы, которыми в Думе пытаются навязать свое», — в свою очередь заявил крымский депутат, председатель Партия ветеранов России Ильдар Резяпов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг родительской общественности в парке Пограничников Отечества возле Яузских ворот

Напомним, проект федерального закона «О внесении и­зменений в Уголовный кодекс Российской Фе­дерации и Уголовно-процессуальный кодекс ­Российской Федерации по вопросам совершен­ствования оснований и порядка освобождени­я от уголовной ответственности» был внес­ен в Госдуму Верховным судом­ РФ «с целью реализации поручения президента».

В процессе обсуждения в проект закона были внесены поправки, согласно которым ­за любые меры физического воздействия по отношению к ребенку родите­лей (опекунов, попечителей, других родственн­иков) могут привлечь к уголовной ответ­ственности с возможным лишением свободы н­а срок до двух лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Родители против ювенальной юстиции в России

«В результате введения в действие названной законодательной новации посторонним лицам за побои и иные насильственные действия, впервые нанесенные ребенку, может быть назначено административное наказание до трех месяцев ареста, а родителям — уголовное наказание до двух лет лишения свободы. Такой подход криминологически не обоснован, а логически — просто абсурден», — заявил ранее детский омбудсмен Павел Астахов.