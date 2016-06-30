Екатеринбург, 30 июня, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Активность представителей внешнеполитического ведомства США в Екатеринбурге сохраняется на высоком уровне. Главные политические силы североамериканской сверхдержавы прикованы к предстоящим президентским выборам, но активность послов и консулов в стране, которую они считают «угрозой №1», не ослабевает. Тем более в таком стратегически важном регионе России, как Свердловская область.

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Вчера, 29 июня, в отеле «Хайятт» состоялся традиционный приём, организованный Генконсульством США в Екатеринбурге по случаю празднования годовщины дня независимости. Гостей на фуршет приглашают персонально. Это могут быть и уральские политики, бизнесмены, работники культуры и общественные деятели, представители СМИ, а также сотрудники дипломатических миссий иностранных государств. Таким образом, мероприятие посвящённое главному празднику США становится площадкой для синхронизации всех настроенных лояльно или откровенно проамериканских сил. Тем более, что данная встреча проходит накануне выборов в Государственную думу России и Законодательное собрание Свердловской области, что, вероятно накладывает отпечаток на тактику работы американских дипломатов с гостями мероприятия.

Хотя сами посетители таких банкетов, видимо, склонны считать иначе. Так в прошлом году на мероприятии в отеле «Хайятт» присутствовал депутат городской думы Константин Киселёв. Отвечая на вопросы журналистов, депутат намекал, что присутствие на таких банкетах формирует «инвестпривлекательность региона» и «инвестиционный климат». Каким именно образом это происходит депутат, не уточнил. Однако доподлинно известно, что американские дипломаты используют все возможности для контактов с бизнесменами Среднего Урала. Может быть, на этих встречах решается вопрос об инвестициях? Так это или нет, узнать не удалось: доступ на них зачастую строго ограничен.

На официальном сайте Генконсульства США в Екатеринбурге сообщается о визите Маркуса Микели и министра-советника по экономическим вопросам посольства США в Москве Карена Энстрома на предприятие ВСМПО-АВИСМА и завод Ural Boeing Manufacturing (UBM), совместное предприятие ВСМПО-АВИСМА и компании «Боинг». В 2015 году предприятие посетил посол США в России Джон Теффт. Металлургическое предприятие на 40% обеспечивает потребности Boeing в титане, с чем и связано столь пристальное внимание высокопоставленных дипломатов к СП.

Чуть ранее, 10 мая, Генконсул США в Екатеринбурге Маркус Микели встретился с генеральным директором УГМК Андреем Козицыным. И хотя официальные заявления сводятся к тому, что дипломат обсудил историю сотрудничества между США и Советским Союзом во Второй мировой войне, а также посетил музей предприятия, вряд ли всё этим ограничилось. Как не ограничился банальными формальностями визит на Средний Урал Джона Теффта в середине апреля 2015 года. После визита на предприятие ВСМПО-АВИСМА, глава дипломатической миссии США в России встретился с членами президиума Свердловского областного союза промышленников.

Учитывая, что на экономическом форуме в Санкт-Петербурге бывший министр финансов России Алексей Кудрин предложил президенту России Владимиру Путину «в обмен на инвестиции и технологии снизить градус геополитической напряжённости», может быть именно эту карту пытаются разыграть с представителями бизнеса американские дипломаты?

Владимир Путин по сообщениям СМИ, достаточно жёстко ответил Алексею Кудрину, заявив, что «Россия суверенитетом не торгует». А в истории и вовсе нет примеров, когда в обмен на суверенитет представлялись инвестиции и тем более новые технологии, которыми вообще никто и никогда не делится. Но соблазн велик, и когда «на ухо шепчет» об инвестициях высокопоставленный дипломат из-за океана, возможно, что нашим бизнесменам, мечтающим о снятии экономических санкций, очень хочется в это верить.

В любом случае, этот дискурс витает в воздухе, и когда депутат городской думы заявляет, что ведёт работу над «инвестпривлекательностью региона», то надо понимать за счёт чего такая привлекательность может возникнуть.

Также стоит напомнить, что в начале года Екатеринбург посетила заместитель посла США в России Линн Трейси. Визит дипломата длился два дня и проходил в режиме «секретности». Первый день все встречи она проводила в консульстве США в Екатеринбурге. Во второй день прошла большая встреча с представителями других европейских дипмиссий в отеле «Хайятт».

После этого заместитель посла США посетила музей первого президента России Бориса Ельцина. «Я приехала сюда в первую очередь для того, чтобы посетить генеральное консульство США в Екатеринбурге. У меня состоялся целый ряд прекрасных встреч с министерством иностранных дел Свердловской области, внешнеэкономических связей и также культуры. И мы поговорили о сотрудничестве и кооперации. У меня также была возможность встретиться с бизнес-представителями и с коллегами дипломатами», — заявила Линн Трейси журналистам федерального телеканала. Рассказывать иные подробности заместитель посла США не посчитала нужным, ограничившись этими общими фразами. В любом случае, Линн Трейси сообщила о встречах с представителями «внешнеэкономических связей» Свердловской области, а значит, держит руку на пульсе.

А если вспомнить фразу основателя Советского государства Владимира Ленина, что «политика есть самое концентрированное выражение экономики», то становится понятно столь пристальное внимание американских дипломатов к бизнесменам Среднего Урала. Играя партию на прагматичных экономических интересах, заокеанские «партнёры» стараются реализовать свои политические задачи, в которых нет места стабильной и процветающей России.

Неменьшие усилия американские дипломаты прилагают по обработке региональных общественников, и что самое удручающее, сотрудников региональных средств массовой информации. В 2015 году как минимум два «тайных инструктажа» в режиме офф-рекордс было проведено представителями США. Одно из них было организовано во время визита посла США в России Джона Теффта, а второе — во время прошлогоднего октябрьского визита пресс-секретаря посольства США в России Уильяма Стивенса.

Интерес США к Среднему Уралу напрямую связан с потенциалом оборонной промышленности Свердловской области, а также со стратегическим положением региона. Урал на сегодняшний день не только опорный край державы, но и цементирующий воедино западные и восточные регионы России. В этом смысле политические интересы США, которые практически объявила России холодную войну, в Свердловской области очевидны. Любые их посылы об обеспечении только региональных экономических интересов стоит расценивать однозначно. А плотная работа с представителями СМИ, направлена на информационное сопровождение интересов… не России и не Свердловской области.