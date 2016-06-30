Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Дети, которых вывезли из частного детского лагеря «Пересвет» после сообщений СМИ об издевательствах, — жители Петербурга и Москвы. Об этом сообщил ИА REGNUM заместитель председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николай Емельянов. Из 31 ребенка, находившегося в лагере «Пересвет», 28 — из Петербурга, трое — из Москвы.

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По данным СМИ, дети рассказали об издевательских методах воспитания в лагере «Пересвет» на берегу Ладожского озера в Приозерском районе. Как сообщается, к детям применялось рукоприкладство, в любую погоду их заставляли нырять в озеро, а также не разрешали пользоваться телефонами.

Николай Емельянов подчеркнул, что данный лагерь не является учреждением, подведомственным администрации Ленобласти. Детский отдых в лагере организован частной структурой, лагерь не зарегистрирован ни в Роспотребнадзоре, ни в Госпожнадзоре, не включен в реестр комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Хотя лагерь не является областным или муниципальным учреждением, администрация Приозерского района, после выявленных фактов незаконной деятельности, оказала всю необходимую помощь в организации вывоза детей из данного учреждения в реабилитационный центр Приозерска.

«Позиция администрации Ленинградской области полностью совпадает с позицией уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Литвиновой — частные организации, не получившие разрешительной документации на ведение деятельности по организации отдыха и оздоровления детей в федеральных структурах, не включенные в реестр профильных региональных органов власти, не должны заниматься детской оздоровительной кампанией», — подчеркнул Емельянов.

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Также чиновник напомнил, что все лагеря, подведомственные администрации Ленинградской области, а их более 700, были проверены межведомственной комиссией совместно с прокуратурой. Фактов нарушений, влияющих на безопасность и здоровье детей, в них не было выявлено. Ни один областной лагерь не закрыт. В ряде случаев обнаружены незначительные нарушения санитарного и трудового законодательства, определены сроки их устранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в лагере «Пересвет» в Приозерском районе работают сотрудники прокуратуры Ленобласти, следственного управления СК РФ по 47-му региону и управления Роспотребнадзора по Ленобласти. Проводится доследственная проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело. Ведется сбор информации о лагере, устанавливается количество потерпевших детей, а также лица, причастные к организации отдыха детей в неподобающих условиях.

Детский омбудсмен Ленобласти Тамара Литвинова сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что вывезенных детей осматривают медики. «Дети будут накормлены. Будет установлена связь с родителями», — отметила Литвинова.