Берлин, 30 июня, 2016, 21:09 — ИА Регнум. Федеральный президент Германии Йоахим Гаук считает, что стремление Грузии к интеграции с Европой необходимо поддержать. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом он заявил после встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Инна Теймуразова ИА REGNUM День Победы в Тбилиси. Ваке парк, 9 мая 2016 года

«Я узнал, что европейская и евроатлантическая интеграция входит в интересы большинства населения Грузии. Грузия четко ориентирована на Запад, на Евросоюз. Я не буду говорить о конкретных шагах, но ясно, что не только из-за традиций, которые нас связывают, мы должны поддержать этот путь Грузии к Европе, но и из-за того, что существует очень сложная ситуация на Востоке Европы», — заявил Гаук.

По его словам, после Brexit в Европе возникла новая ситуация, поэтому интересно узнавать, что европейский проект поддерживают в других регионах, а взгляды на Европу с Востока вселяют надежду.

«Именно в эти дни это очень важно», — подчеркнул Йоахим Гаук.