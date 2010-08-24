Минск, 30 июня, 2016, 20:17 — ИА Регнум. Международный валютный фонд прогнозирует понижение ВВП Белоруссии в реальном выражении в 2016 году на 3%, в 2017 году — на 0,5%. Об этом говорится в заявлении МВФ по итогам десятидневной работы миссии фонда в Минске.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Напомним, что в своём апрельском обзоре мировой экономики МВФ прогнозировал падение ВВП Белоруссии в 2016 году на 2,7% при инфляции в 14,5%, а в 2017 году — на 0,4% с инфляцией 11,3%. Александр Лукашенко в своём указе «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год» обозначил в качестве цели рост ВВП в 2016 году «не менее чем на 0,3%».

В заявлении МВФ отмечается, что медленного восстановления роста экономики постсоветской республики следует ожидать только с 2018 года. Это связывается с ожидаемыми результатами от реформ в постсоветской республике, а также постепенным улучшением внешних условий, которые отрицательно сказались на белорусской экономике, и без того ослабленной низкой конкурентоспособностью, ухудшением балансов предприятий, отрицательными демографическими факторами и другими внутренними структурными препятствиями на пути роста.

По оценке МВФ, в среднесрочной перспективе рост ВВП Белоруссии в реальном выражении составит около 2%.

Глава миссии МВФ в Белоруссии Питер Долман, общаясь с журналистами 30 июня, заявил, что фонд рекомендует Минску ускорить реформирование сектора госпредприятий, «включая реструктуризацию в тех случаях, где это необходимо», передаёт госинформагентство БелТА.

«Нужно, чтобы в рамках реформ обеспечивалась возможность развития частных компаний и у всех предприятий были равные условия деятельности. Это вопрос очень сложный, который требует постоянного проведения оценки и диагностики, но в то же время безотлагательный», — подчеркнул Долман.

Параллельно с этим должны быть сделаны шаги по созданию новых рабочих мест и укреплению системы социальной поддержки, в том числе меры по повышению надёжности системы предоставления пособий по безработице, переобучение кадров там, где это необходимо. Особое внимание должно быть уделено адресной поддержке наиболее уязвимых слоев населения, добавил представитель МВФ.

Миссия МВФ под руководством Питера Долмана работала в Белоруссии с 21 по 30 июня. Представители фонда встретились с представителями правительства и Нацбанка Белоруссии, чтобы оценить твёрдость намерений властей постсоветской республики реформировать госпредприятия, реализовать комплекс мер в социальной сфере и по другим направлениям государственной политики. Сразу по прибытии миссии в Минск Питер Долман сообщил журналистам, что новая страновая программа, в рамках которой руководство Белоруссии надеется получить $3 млрд под 2,28% годовых на 10 лет, в рамках работы миссии обсуждаться не будет.

Предыдущая миссия работала в Минске 9−20 ноября 2015 года и обсуждала политику властей республики в финансовой сфере. Среди ранее озвученных рекомендаций фонда Белоруссии — приватизация, взвешенная кредитно-денежная политика, кредитование предприятий на равных условиях, либерализация цен, отмена перекрёстного субсидирования и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис в Белоруссии длится третий год и сопровождается падением ВВП, реальных зарплат и других показателей, и по мнению экспертов, докризисного уровня постсоветская республика достигнет нескоро. Правительство и Нацбанк Белоруссии не теряют надежды получить кредит от МВФ в размере $3 млрд, однако фонд не спешит рассматривать заявку официального Минска.