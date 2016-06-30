Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 20:19 — ИА Регнум. В Ленинградской области 31 ребенок вывезен из частного детского лагеря «Пересвет» в Приозерском районе. Поводом послужили сообщения в СМИ о рукоприкладстве и унижениях в отношении детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 30 июня уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова.

nsvl.ru Дети в автобусе

Сейчас дети находятся в реабилитационном центре для несовершеннолетних в том же Приозерском районе. «Их осматривают медики, дети будут накормлены. Будет установлена связь с родителями», — рассказала Литвинова.

В настоящее время в лагере работают сотрудники прокуратуры Ленобласти, следственного управления СК РФ по 47-му региону и управления Роспотребнадзора по Ленобласти. Проводится доследственная проверка.

«Как сообщил ряд изданий, к детям применялись меры физического и психологического воздействия, среди которых якобы практиковалось нанесение побоев, лишение детей необходимого рациона питания, жесткое ограничение связи с родственниками и другое», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Следователям предстоит тщательно проверить вышеперечисленные факты. Если они найдут подтверждение, будет незамедлительно принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Наряду с этим следствием проводится сбор информации о лагере, устанавливается количество потерпевших детей, а также лица, причастные к организации отдыха детей в таких условиях.

В свою очередь, детский омбудсмен заявила, что будет добиваться поправок в федеральное законодательство, запрещающих частные лагеря.

«Считаю, что подобные частные лагеря не имеют право работать. Если взялись за организацию отдыха детей, будьте любезны обеспечить безопасный отдых, иначе не беритесь за это дело. Все примеры показательны. Буду официально вступать, чтобы такие лагеря были закрыты. Все должны понести наказание», — заявила Тамара Литвинова корреспонденту ИА REGNUM.

По данным СМИ, дети рассказали об издевательских методах воспитания в лагере спортивно-оздоровительного общества «Пересвет» на берегу Ладожского озера в Приозерском районе. Сообщается, дисциплина в лагере поддерживалась с помощью рукоприкладства, детей в любую погоду заставляли нырять в озеро, а также лишали связи с родителями, не разрешая пользоваться телефонами.

Накануне сообщалось, что проверки детских лагерей в Ленобласти, по данным областных властей, не выявили нарушений, требующих закрытия лагерей, и детский летний отдых в регионе будет продолжен в обычном режиме.