Анкара, 30 июня, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Турции Андрей Карпов заявил, что у него нет информации о причастности российских граждан к террористическому акту в стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка. Об этом сегодня, 30 июня, пишут «Известия».

George Redgrave Аэропорт Стамбул имени Ататюрка

Карпов заявил, что у него нет информации о причастности граждан России к теракту в стамбульском аэропорту.

Напомним, ранее турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на источники в спецслужбах Турции написала, что организатором теракта в аэропорту имени Ататюрка был выходец из Чечни Ахмед Чатаев, который ранее служил лидеру террористической группировки «Имарат Кавказ» (террористическая группировка, запрещенная в России) Доку Умарову.

Агентство DHA со ссылкой на турецкую полицию сообщило, что один из террористов-смертников, подорвавший себя в терминале стамбульского аэропорта, является Осман Вадинов, гражданин России, выходец из Чечни. По данным полиции Вадинов прибыл в Стамбул из сирийской Ракки, где окапалась террористическая группировка «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт в стамбульском аэропорту был совершен 28 июня около 22:00. Число жертв теракта возросло до 43 человек.