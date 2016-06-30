Москва, 30 июня, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что пока не подтверждает отставку детского омбудсмена Павла Астахова. Об этом он заявил журналистам сегодня, 30 июня.

kremlin.ru Павел Астахов

Журналисты попросили Пескова подтвердить или опровергнуть информацию ряда СМИ о том, что Астахов уже написал заявление о своей отставке. «Пока информации нет», — сказал Песков.

Напомним, сегодня ряд СМИ сообщил, что Астахов якобы уже написал заявление об отставке и скоро об этом будет объявлено. Также сообщалось, что Астахов находится в МИДе, где проходит совещание президента России Владимира Путина с российскими послами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против Павла Астахова развернута настоящая политическая кампания. Поводом для этого стало высказывание детского омбудсмена на встрече с пострадавшими на Сямозере в Карелии детьми. Астахов спросил детей: «Ну что, как поплавали?». После этой фразы на портале Change.org появилась петиция с призывом отправить Астахова в отставку. На данный момент она набрала 150 тысяч подписей.

Эксперты указывают, что атака на Астахова объясняется его противодействием введению ювенальной юстиции в России