Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Мощный агрокластер с яблоневым садом и заводом по переработке плодов хотят развернуть в поселке Новый Свет в Гатчинском районе Ленинградской области. Этот инвестпроект представили сегодня, 30 июня, губернатору региона Александру Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пьер Огюст Ренуар. Яблоки и цветы. 1895

Концепцию развития территории площадью 1435 га в Новосветском сельском поселении, ядром которой станут плодовые сады на 750 га и производственная площадка по переработке фруктов, разработал ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод».

В сельскохозяйственной зоне планируется высадить свыше 170 тыс. деревьев (93% — яблони, 7% — сливы). По предварительным расчетам, плодовые сады будут ежегодно давать урожай в 5,6 тыс. тонн яблок и 312 тонн слив в год. На площади 268 га будет построен перерабатывающий завод, разместится сортировочный конвейер, производство и упаковка продукции, складской комплекс.

«Наш климат чуть-чуть похуже, но световой период и температурный режим соответствует той же Польше, где активно выращиваются фрукты и, в том числе яблоки, которые до недавних событий в больших объемах поставлялись в Российскую Федерацию и Ленинградскую область», — отметил Александр Дрозденко.

По словам губернатора, яблоневое производство — новое направление для Ленинградской области, такая продукция пока занимает в сельском хозяйстве региона разве что доли процента. Однако для развития такого производства, признал он, подобрана очень перспективная территория, потому что рядом есть железнодорожная станция, автодороги и энергетические мощности.

«Мы обречены на дальнейшее развитие сельского хозяйства, потому что у нас рядом 5-миллионный пылесос, который что ни производи, всё купит: начиная от рыбы и заканчивая яблоками, и зеленую траву заберет, типа рукколы. Всё, что можно жевать, заберет. Особенно в связи с продлением санкций на 2017 год», — заметил Дрозденко, имея в виду продление властями РФ продуктового эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции.

Вместе с тем, концепция агрокластера предполагает не только развитие сельскохозяйственной и промышленной зоны, но и общественно-деловой, рекреационной, жилой и дачной. Как раз пункты, касающиеся жилищного и прочего строительства, обеспокоили губернатора.

В связи с необходимостью обеспечения трудовыми ресурсами на площади 235 га планируется малоэтажная — до 4-х этажей и многоэтажная — до 8-ми этажей жилая застройка. Максимальный объем нового жилищного строительства составит около 1 млн кв. метров, рассчитанных на 30 тыс. человек.

Площадь общественно-деловой зоны составит около 50 га, где предполагается возведение свыше 80 тыс. кв. м площадей под коммерческую деятельность. Также в центре поселка отведут 119 га под парк отдыха со спортивным комплексом. Кроме того, концепцией предусмотрено выделение двух земельных участков (103 га) для дачного и садоводческого строительства возле деревень Пустошка и Сабры.

«Зачем нам часть территории отдавать под дачное строительство, многоэтажное строительство? Зачем нам вообще сельхозземли отдавать под общественно-деловую, жилую и иную застройку? Может, нам пересмотреть на старте параметры проекта и уйти от зоны дачного строительства и от зоны жилой застройки в 30 тысяч населения. Я думаю, что это в десятки раз превышает необходимое количество людей, которые там будут проживать и работать», — сказал Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул необходимость соблюсти баланс интересов. «Это серьезная социальная нагрузка на бюджет Ленобласти, потому что получается, что на финише реализации проекта будет плюс 30 тысяч человек. Город в 10 тысяч населения в год обходится бюджетам всех уровней в 1,5 млрд рублей. Возникает вопрос: экономические плюсы этого проекта дадут нам возможность получать в бюджет 4,5 млрд? Конечно, нет. Вообще нам сегодня сельское хозяйство не дает таких налогов», — пояснил Дрозденко.

Он напомнил, что нынешнему руководству области приходится расхлебывать ту кашу, которую заварило предыдущее правительство региона в районах Мурино, Новодевяткино, Всеволожска и Кудрово, застроенных многоэтажными домами и страдающих от отсутствия инфраструктуры.

По итогам встречи с инвестором губернатор предложил создать рабочую группу, которая увяжет развитие этого проекта с генпланом Гатчинского района Ленобласти, а также определить этапность реализации проекта.

«Первое — строительство питомника, второе — строительство и эксплуатация яблоневых садов с параллельным строительством завода по переработке яблок. И под эту производственную зону — строительство первой очереди малоэтажного жилья до 5 тысяч человек. Оставшиеся земли пока оставить под сельхозоборот», — рекомендовал Александр Дрозденко.