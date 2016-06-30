Гагра, Абхазия, 30 июня, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Администрацией президента Абхазии разработан проект указа, который предусматривает установление безвизового режима для некоторых категорий иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба президента республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

abkhazia.travel Абхазия. Озеро Рица

В соответствии с проектом указа безвизовый режим планируется установить для «граждан Республики Беларусь и Республики Казахстан, въезжающих в Абхазию в туристических целях на срок не более двух недель».

Кроме этого, безвизовый въезд будет предоставлен иностранцам, въезжающим в Абхазию в составе организованной экскурсионной группы на срок не более одних суток, въезжающим в целях ликвидации аварий, проведения ремонтно-профилактических и пуско-наладочных работ на объектах энергосистемы, а также осуществляющим деятельность на электроэнергетических объектах генерации, расположенных на территории Галского и Ткуарчалского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, ни Белоруссия, ни Казахстан, являющиеся партнёрами России по Евразийскому экономическому союзу, до настоящего времени не признали независимости Абхазии и Южной Осетии. С 1 апреля 2016 года Абхазия ввела визы для граждан всех стран, которые не признают суверенитет республики. Одновременно с этим вступил в силу закон, дающий право президенту Абхазии устанавливать в одностороннем порядке режим безвизового въезда для иностранных граждан.

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