В районах Крыма заработали «горячие линии» для туристов
Симферополь, 30 июня, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В Крыму на время курортного сезона в администрациях курортных городов и районов заработали круглосуточные телефоны «горячих» линий. Также продолжает работать общий республиканский колл-центр «Вежливый Крым» при министерстве курортов и туризма республики —
Как пояснили в Минкурортов республики, создание «горячих» линий позволит повысить сервис на полуострове. Туристы смогут получить любую информацию по доступным туробъектам и объектам размещения, пожаловаться на некачественные услуги.
Телефоны районных колл-центров следующие:
в Алуште: +7 (978) 79−20−760;
Евпатория:
Керчь: (06561) 600−50;
Саки:
Судак:
Феодосия:
Ялта: (3654) 23−40−78;
Бахчисарайский район: (36 554) 4−15−62;
Ленинский район:
Раздольненский район: (36 553) 91−955, +7(978) 005−87−92;
Сакский район:
Симферопольский район: (3652) 312−759;
Черноморский район:
«Ситуация на туристическом рынке Российской Федерации постоянно меняется. Какой поток туристов заберет на себя Турция или, например, Тунис и китайские провинции, которые сегодня выходят на туррынок России и ведут активную кампанию по привлечению российского туриста, покажет время. Мы же в первую очередь должны предпринимать конкретные шаги по укреплению своих российских туристических дестинаций, как это делают наши зарубежные партнеры», — отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.
По его мнению, для того, чтобы повысить конкурентоспособность России на мировом туристическом рынке необходимо контролировать цены не только на перевозку, но и на отдых и предоставляемые на курорте услуги.