Симферополь, 30 июня, 2016, 16:46 — ИА Регнум. В Крыму на время курортного сезона в администрациях курортных городов и районов заработали круглосуточные телефоны «горячих» линий. Также продолжает работать общий республиканский колл-центр «Вежливый Крым» при министерстве курортов и туризма республики — 8 (800) 100-12-20 . Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в секторе информационного сопровождения управления маркетинга и развития министерства курортов и туризма Крыма.

kgsu.ru Телефон. Горячая линия

Как пояснили в Минкурортов республики, создание «горячих» линий позволит повысить сервис на полуострове. Туристы смогут получить любую информацию по доступным туробъектам и объектам размещения, пожаловаться на некачественные услуги.

Телефоны районных колл-центров следующие:

в Алуште: +7 (978) 79−20−760;

Евпатория: +7 (978) 066-03-96 ;

Керчь: (06561) 600−50;

Саки: +7 (978) 087-94-84 ;

Судак: +7 (978) 041-68-00 ;

Феодосия: +7 (978) 791-22-57 ;

Ялта: (3654) 23−40−78;

Бахчисарайский район: (36 554) 4−15−62;

Ленинский район: +7 (978) 803-26-88 ;

Раздольненский район: (36 553) 91−955, +7(978) 005−87−92;

Сакский район: +7 (978) 014-79-95 ;

Симферопольский район: (3652) 312−759;

Черноморский район: +7 (978) 031-24-38 .

«Ситуация на туристическом рынке Российской Федерации постоянно меняется. Какой поток туристов заберет на себя Турция или, например, Тунис и китайские провинции, которые сегодня выходят на туррынок России и ведут активную кампанию по привлечению российского туриста, покажет время. Мы же в первую очередь должны предпринимать конкретные шаги по укреплению своих российских туристических дестинаций, как это делают наши зарубежные партнеры», — отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

По его мнению, для того, чтобы повысить конкурентоспособность России на мировом туристическом рынке необходимо контролировать цены не только на перевозку, но и на отдых и предоставляемые на курорте услуги.