Москва, 30 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Железнодорожная транспортировка масложировой продукции, в частности, тропических масел, производится в РФ с нарушениями санитарно-гигиенических требований, Минэкономразвития не предпринимает необходимых мер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня, к такому выводу пришли участники «круглого стола» в Госдуме, посвященного проблеме железнодорожных перевозок пищевых масел.

Antoshananarivo Пальмовое масло

«Если практика перевозки отечественных масел все-таки сложилась за десятилетия, то опыт перевозок тропических масел в нашей стране недостаточен. Тропические масла обладают повышенной вязкостью и имеют физико-химические параметры, существенно отличающиеся от отечественных масел. Транспортировка масел по железной дороге должна производиться только в специализированных цистернах с паровой рубашкой», — отметила депутат Госдумы Мария Кожевникова («Единая Россия»).

По ее словам, зачастую транспортировка масел происходит в цистернах «из под гудрона и бензина».

«В основном это цистерны из-под битумов, которые в одну сторону везут битум, мазут и все остальное, а возвращаются с тропическими маслами. Грубо нарушаются правила и нормы санитарного законодательства: недопустимо перевозить любую пищевую продукцию в цистернах, в которых ранее перевозились опасные грузы, к которым относятся практически все продукты переработки нефти», — пояснила Кожевникова.

Также не выполняется санитарное правило о том, что внутренняя поверхность цистерн, предназначенная для перевозки пищевых грузов, должна иметь гигиенические покрытия, рассказала депутат. «Требования санитарных врачей должны неукоснительно выполняться — это единственная гарантия обеспечить безопасность потребляемых нами продуктов питания, изготовленных из ингредиентов, привезенных железнодорожным транспортом», — подчеркнула она.

По словам Кожевниковой, федеральные органы власти пытаются представить дело так, будто вопрос перевозок масла уже решен. «МЭР сообщает о выделении Минстрансом 3100 цистерн для перевозок тропических масел, на основании чего делает вывод о том, что менять существующую сегодня систему перевозок нецелесообразно. Подтверждение пригодности данных цистерн должно быть дано Роспотребнадзором, но, однако, такого согласования не было», — отметила парламентарий.

Кожевникова выразила надежду, что в ходе осенней сессии Госдумы будут рассмотрены подготовленные ею поправки в законодательство, касающиеся тропических масел, их перевозки и употребления в детском питании.

В свою очередь замначальника управления Роспотребнадзора Геннадий Иванов сообщил, что выявить факты нарушения при транспортировках масел становится все затруднительнее. «Стало более сложным стало выявлять эти факты, так как у нас проверки плановые, план висит на сайте Генпрокуратуры, и если мы приходим с проверками, этих вагонов мы уже не находим: только если внепланово мы придем и будут вагоны с нарушениями, тогда мы можем выявить эти нарушения», — рассказал он.

«Если раньше мы давали санитарные паспорта на транспортные средства, мы хоть как-то подтверждали то, что в этих цистернах может перевозиться пищевой продукт. В настоящее время этого положения у нас нет», — пояснил Иванов.

По словам представителя Роспотребнадзора, ведомством были разработаны предложения по внесению изменений в техрегламент по масложировой продукции, в частности, требования к перевозке растительных масел в транспортных средствах, имеющих гигиеническое покрытие. Эти предложения гармонизированы с международными документами и поддержаны Минпромторгом, Минсельхозом и Минздравом, однако МЭР выступил с критикой данных предложений из-за их «избыточного регулирования», сообщил представитель ведомства.