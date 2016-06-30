Москва, 30 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Количество учащихся, не преодолевших минимальные пороги ЕГЭ, уменьшилось на 3%. Увеличилось количество высокобалльников. В целом все результаты ЕГЭ-2016 сопоставимы с результатами прошлого года. Об этом сегодня, 30 июня, заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на пресс-конференции, посвященной итогам ЕГЭ-2016.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По данным, представленным Рособрнадзором, в целом наблюдается снижение количества выпускников, не преодолевших минимальный порог. Исключение составили только химия и биология. За год процент не сдавших ЕГЭ по этим предметам увеличился с 15% до 18,4% по биологии и с 11,54% до 16,29% по химии. Также существенно снизилось количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по профильной математике — с 21,1% до 15,3%, а также по базовой математике — с 7,4% до 4,7%.

Кроме того, количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось с 4,6 тысячи до 5 тысяч человек. Кравцов отметил, что все эти результаты были перепроверены для подтверждения их объективности.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в России завершился резервный период сдачи ЕГЭ. Досрочный период ЕГЭ-2016 в России без сбоев и нарушений прошел с 21 марта по 23 апреля. Экзамены в основной период начались 27 мая и закончились 20 июня. С 22 по 30 июня стартовали резервные дни для сдачи единого государственного экзамена.