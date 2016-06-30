Вашингтон, 30 июня, 2016, 15:49 — ИА Регнум. Администрация Барака Обамы предложила новое соглашение России по Сирии, в рамках которого две страны войдут в более близкое сотрудничество против некоторых террористических групп, в обмен на что Кремль убедит Дамаск не бомбить поддерживаемых США мятежников, сообщает Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама и Владимир Путин

Свое предложение Вашингтон передал Москве 27 июня после нескольких недель переговоров и дискуссий, которые прошли в администрации президента США.

Ключевым в предполагаемом соглашении является обещание США, что ВВС США и России будут совершать совместные вылеты, а также делиться целями и координировать нанесение ударов против группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) — филиала «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в Сирии.

По плану соглашения, которое одобрил лично президент Барак Обама и поддержал государственный секретарь США Джон Керри, вооруженные силы России и США войдут в сотрудничество на беспрецедентном уровне.

В обмен на это Москва убедит Дамаск перестать бомбардировать определенные группировки сирийской вооруженной оппозиции, которые в США не считаются террористическими. Вашингтон не будет предоставлять Москве точное местонахождение этих группировок, но укажет географические зоны, которые должны быть защищены от ударов Асада.

По словам официальных лиц, глава Пентагона Эштон Картер был против этого плана, однако впоследствии его удалось переубедить. По мнению многих наблюдателей, данный план страдает рядом серьезных недостатков.

В частности, бывший посол США в Сирии Роберт Форд заявил, что у Москвы нет намерения по-серьезному давать на Асада. Дипломат также отметил, что сложно отличать боевиков «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) от других группировок. Боевики также могут перебраться в те районы, в отношении которых действует запрет на бомбардировки.