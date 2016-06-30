Санкт-Петербург, 30 июня, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Житель Сахалинской области на пункте предварительного досмотра петербургского аэропорта «Пулково» сообщил о том, что у него находится взрывное устройство. Опасных предметов у мужчины не нашли, а сам он стал фигурантом уголовного дела, сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 июня, в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.

tiketpesawat.com Опаздывающий на рейс

Инцидент в аэропорту произошел в среду, 29 июня. Житель Сахалинской области, 1971 года рождения, прибыл в «Пулково» для вылета в родной регион.

«На пункте предварительного досмотра работники аэропорта попросили его переставить сумку на другую сторону. В связи с тем, что мужчина боялся опоздать на рейс, он сказал, что в сумке находится взрывное устройство. При этом мужчина знал, что в сумке опасных предметов нет», — отметили в пресс-службе транспортной полиции.

После этого сообщения место происшествия было немедленно оцеплено сотрудниками транспортной полиции и обследовано с участием взрывотехников и кинологов со служебными собаками. Опасных предметов не обнаружено.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ («заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

За неудачную шутку в неудачном месте сахалинцу может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.