Вильнюс, 30 июня, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Представители литовского бизнеса чувствуют беспокойство в связи с разжигаемым недоверием и видят старания внести раздор среди групп граждан — работодателей и работников, но предприниматели верят, что «шум не заглушит видение прогресса и не станет преградой для развития экономики страны», сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 июня, в Конфедерации бизнеса Литвы. Бизнес-организации призывают руководствоваться долгосрочными перспективами и «не поддаваться однодневным эмоциям».

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Представители деловой среды обратились к президенту Литвы Дале Грибаускайте, отмечая, какие важные перемены стране принесет новый Трудовой кодекс. Бизнес подчеркивает, что гибкие трудовые отношения, утвержденные в новом законе, дадут Литве твердую основу и позволят должным образом реагировать на вызовы мировой экономики.

«Мы следим, как меняется мировоззрение общества, как совершенно в другой среде созревают молодые таланты Литвы, которые ориентируются на результат, а не на рабочее время. Новые технологии позволяют гибко планировать свое рабочее время и работать на расстоянии. Молодежь приходит в предприятия создавать надбавочную стоимость, на отношения с работодателем смотрит, как на равноправное партнерство, активнее исследует среду и жаждет новшеств, поэтому обе стороны имеют право начать и прервать трудовые отношения, не боясь чаще менять место работы», — пишется в обращении, которое подписал генеральный директор Конфедерации работодателей Литвы Данукас Арлаускас и президент Конфедерации бизнеса Литвы Валдас Суткус.

Представители бизнеса уверены, что, получив больше свободы, смогут вместе больше создавать и поднимать Литву в таблице рейтинга Всемирного экономического форума. «Опросы работников показали, что 74% из них высказываются за возможность работать по гибкому графику, а 78,8% жителей Литвы согласились бы работать на сезонной или временной работе, если это создаст возможности заработать», — утверждают представители работодателей и бизнеса.

Сейчас по гибкости трудовых отношений Литва в рейтинге Всемирного экономического форума занимает 102 место, Латвия — 32, Эстония — 13. «Международные эксперты соглашаются, что изменения трудовых отношений открыли для Эстонии возможности стать такой страной, какой она хочет быть: прогрессивной, гибкой и удивляющей мир инновациями, смелыми решениями. Осознав, что сами могут создавать свое будущее, люди, перестают искать маршруты для эмиграции, снижается безработица — это отражает статистика», — утверждают авторы обращения.

Они отмечают, что появившиеся в Трудовом кодексе установки: большее разнообразие трудовых договоров (договоры о проектной работе и о работе на определенный срок), более гибкое врем работы и отдыха (учет сверхурочных и рабочего времени), упрощенный порядок приема и увольнения работников — увеличат конкурентоспособность и развитие экономики Литвы, поощрит создание рабочих мест.

Напомним, литовские профсоюзы наоборот призывают президента наложить на закон вето, утверждая, что новый Трудовой кодекс выгоден исключительно работодателем и ущемляет права трудящихся.