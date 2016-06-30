Анкара, 30 июня, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турции Эфкан Ала заявил, что число жертв теракта, который произошёл в стамбульском аэропорту Ататюрка вечером 28 июня, достигло 43 человек, сообщает Daily Sabah.

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Ала добавил, что среди погибших 19 иностранных граждан. Из тех, что были ранены, 94 остались в больнице.

Отмечается, что ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Тем не менее, турецкие власти считают, что это совершённое в Стамбуле — дело рук группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня СМИ сообщили, что исполнителями теракта явились выходец из России, а также выходцы из Средней Азии — Узбекистана и Киргизии.