Симферополь, 30 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Турецкому бизнесу необходимо время на возвращение в Крым, но он точно вернётся, уверен глава республики Сергей Аксёнов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Цитата из к/ф «Спортлото-82». реж Леонид Гайдай. 1982. СССР Бизнес. Апельсины

«Несмотря на то, что турецкому бизнесу необходимо время для возвращения в Крым, не сомневаюсь, что уже в ближайшее время бизнесмены из Турции вновь появятся на территории полуострова. Тем не менее это не означает, что радикальные изменения наступят через день или два», — написал Аксёнов.

Он отметил, что днём ранее президент РФ Владимир Путин «дал команду» правительству РФ «нормализовать отношения» с правительством Турции, но для того чтобы это случилось, должно пройти время.

«Отмечу, что никакой политики здесь не будет — только чистый бизнес», — подчеркнул глава Крыма.

Ранее Сергей Аксёнов заявлял, что Крым готов пойти навстречу турецкому бизнесу, если разрешит президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за похолодания в отношениях между Россией и Турцией Крым потерял ряд инвесторов. Турецкий бизнес был готов заниматься на полуострове отелями, мебелью, одеждой, развивать мобильную связь.

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