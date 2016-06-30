Москва, 30 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум. В Москве на Серпуховско-Тимирязевской ветке метро из-за инцидента с пассажиром, упавшим на рельсы, приостановлено движение поездов, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

ИА REGNUM Метро

Около 12:20 мск на станции метро «Полянка» на жесткий путь упал мужчина. В результате падения он получил травмы, от которых скончался.

Движение поездов было приостановлено от станции «Чеховская» до станции «Серпуховская».

В 13:08 мск движение было восстановлено. По факту падения проводится проверка.