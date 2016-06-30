Москва, 30 июня, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Тема отмены запрета на туристические перевозки в Турцию стала актуальной в свете наметившегося улучшения отношений между Москвой и Анкарой. Об этом 30 июня в ходе заседания правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Voice of America Турецкие полицейские

«В разгар туристического сезона актуальна тема отмены запрета на чартерные рейсы, на перевозки в Турцию такого рода, ну и рекомендации для российских туристов — не выезжать на отдых», — сказал Медведев.

По его словам, «здесь также очень важно получить от турецких властей дополнительные гарантии принятия эффективных мер по обеспечению безопасности наших отдыхающих, особенно с учетом последних трагических событий в Стамбуле».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.

Также глава государства снял ограничения на туристические полёты в Турцию.