Москва, 30 июня, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Кинорежиссер и глава Союза кинематографистов России Никита Михалков готов просить следствие о смягчении меры пресечения для гендиректора Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, сообщает пресс-служба режиссера.

Иван Шилов ИА REGNUM Никита Михалков

Свое мнение Михалков обосновал необходимостью постоянного наблюдения врачами за малолетним сыном подозреваемого. Кроме того, режиссер полагает, что Федотов заслуживает более гуманного отношения.

Комментировать ситуацию вокруг Российского авторского общества Михалков не стал, сославшись на то, что не имеет к его деятельности никакого отношения.

Стоит отметить, что Никита Михалков является президентом Российского союза правообладателей (РСП) и совместно с Федотовым работал над созданием современной системы защиты авторских прав и отмечал усилия Федотова по пятикратному увеличению объёмов сборов в пользу авторов.

Напомним, Сергей Федотов был задержан после допроса в отделении полиции, по результатам которого он из свидетеля стал подозреваемым.

Федотов подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»), которое наказывается лишением свободы сроком до 10 лет.

Следствие намерено 30 июня предъявить Федотову обвинение в том, что он незаконно отчуждал в собственность созданной им дочерней компании имущество, принадлежащее РАО, причинив организации ущерб, превышающий сумму 500 млн рублей. Решением Таганского суда Сергей Федотов арестован до 17 августа 2016 года. Адвокат Федотова уже обжаловал это решение в Мосгорсуде.