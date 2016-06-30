Верона, Италия, 30 июня, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Манифестация при участии десяти тысяч итальянцев — фермеров и владельцев ранчо началась сегодня, 30 июня в городе Вероне (Италия). Итальянские сельхозпроизводители вышли на площадь города, чтобы выразить свой протест против продления санкций в отношении России, сообщает Larena.it.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Последствия санкций

В числе протестующих президент ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Роберто Монкальво. Отмечается, что продовольственное эмбарго, введённое Россией в ответ на санкции ЕС, полностью истребило экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции многих итальянских производителей. Экономике в результате этой торговой войны наносится серьёзный ущерб, а люди теряют рабочие места.

Протестующие призывают прекратить невыгодную ЕС торговую войну, тем более что экономика уже начала ощущать последствия выхода Великобритании из его состава. Верона была выбрана в качестве места проведения митинга, потому что здесь многие фермеры пострадали от отсутствия рынка сбыта: они не смогли продать произведённую продукцию — яблоки и киви, сыры и окорока.