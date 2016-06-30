Москва, 30 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Говорить о возобновлении действия проекта «Турецкий поток» пока преждевременно. Об этом 30 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Также, по его словам, на данный момент формат предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана «неизвестен».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.

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