Москва, 30 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Антитеррористический блок законов, принятый в Госдуме и Совфеде, на данный момент изучается президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 30 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Пакет поступит президенту и будет им рассматриваться», — сказал Песков.

По его словам, «пока каких-либо решений президентом не принималось».

Напомним, ранее Госдума и Совет Федерации приняли антитеррористический пакет законопроектов, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Нововведения вызвали шквал критики как со стороны общественников и экспертов, так и со стороны операторов мобильной связи.