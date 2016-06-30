Москва, 30 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров, являющийся одним из авторов антитеррористического пакета законов («пакет Яровой»), заявил, что Совфед может внести в пакет изменения, касающиеся обязанности операторов сотовой и интернет-связи хранить информацию о разговорах абонентов. Это произойдёт в том случае, если будет доказано, что в результате нововведения существенно подорожает оплата связи.

ИА REGNUM Совет Федерации

«Совет Федерации будет внимательно отслеживать этот вопрос, и если операторы объективно докажут, что пользователям сотовой связи и интернета грозит значительное, в несколько раз, повышение тарифов, то Совет Федерации вновь вернется к этой норме закона и в случае необходимости внесет в нее изменения», — цитируют Озерова РИА «Новости».

Озеров считает, что те заявления, которые до сих пор делались операторами о грядущем удорожании сотовой связи, носили больше «эмоциональный характер» и не были подтверждены соответствующими расчётами. Он подчеркнул, что нововведение должно вступить в силу с 1 июля 2018 года, а значит, и о повышении тарифов в настоящее время говорить нельзя: для этого «нет никаких юридических оснований».

Как сообщало ИА REGNUM, антитеррористический пакет был одобрен Советом Федерации 29 июня. Сотовые операторы должны в течение трёх лет хранить информацию о звонках, сообщениях, фото-, аудио‑ и видеофайлах.

Представители ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 РТК Холдинг» (оператор Tele2) заявили, что принятие антитеррористического пакета законов, который уже окрестили «пакетом Яровой», приведет к повышению роста цен на услуги связи в два-три раза.