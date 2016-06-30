Рига, 30 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. С 1 июля 2016 года в Банке Латвии начнет работу единый центр проверки денег, объединивший Государственный центр анализа, Государственный центр анализа монет и Государственный центр надзора за подделкой денег, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Марина Соколовская Проверка подлинности денежных купюр

Ранее, деньги на предмет подделки проверялись и в Банке Латвии, и в органах полиции, куда входили Государственный центр анализа и Государственный центр анализа монет. Эксперты Банка Латвии осуществляли идентификацию только дензнаков евро.

В дальнейшем Банк Латвии будет осуществлять проверку всех банкнот и монет евро, а также других валют с признаками подделки, выдавать заключения о выявленных подделках и извещать о них Государственную полицию, которая будет обеспечивать дальнейшие процессуальные действия в установленном Уголовно-процессуальным законом порядке.

Сдать дензнаки на экспертизу можно будет в кассах для клиентов Банка Латвии и в ближайшем полицейском участке. Проверка в Банке Латвии будет выполняться в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUMранее, с момента вступления Латвии в еврозону, в стране было выявлено более 80 000 фальшивых евро, в том числе в 2015 году — 20 000 евро. Чаще всего фальшивки всплывали в Латвии летом 2014 года, когда на «черном рынке» появились профессиональные распространители. За первое полугодие 2015 года в Латвии было выявлено 316 поддельных банкнот, а годом ранее — около 300. Чаще всего в Латвии можно встретить поддельные банкноты номиналом 50 и 20 евро, их следы обычно ведут в Италию. И это общеевропейская тенденция. Заметим, что до сих пор в Латвии никто не задержан за изготовление фальшивых купюр, но лишь за распространение подделок.