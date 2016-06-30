Ростов-на-Дону, 30 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Узнать о достопримечательностях Ростовской области, гастрономических заведениях региона, сувенирах и многом другом туристы теперь могут через интернет-портал. Путеводитель и гид получил название в честь знаменитого романа «Тихий Дон», который вышел в первой половине ХХ века из-под пера великого земляка Михаила Шолохова, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июня.

tikhiidon.ru Портал «Тихий Дон»

Старт работе портала дал губернатор Василий Голубев. Примечательно, что запущен не только сайт, но и мобильное приложение, которое можно скачать на смартфон, поддерживающий любую операционную систему. Перепутать сайт нельзя ни с каким другим, так как пользователя на берегу Дона «встречают» Аксинья и Григорий. Этот памятник главным героям известного произведения установлен на малой родине Михаила Шолохова в станице Вёшенской, откуда открывается прекрасный вид на донские просторы.

Автором проекта стала фирма Localway. Её руководитель Александр Котляров отметил, что пока завершен только первый этап работы над сайтом. В базу внесены данные по 3 тыс. объектов в Ростове-на-Дону и Таганроге. На очереди — Азов и Новочеркасск. В преддверии чемпионата мира по футболу переведут на английский язык, а затем приложение станет доступным для гостей мундиаля со всего мира.

Напомним, что по мнению экспертов, туризм на Дону наравне с промышленностью и сельским хозяйством должен приносить серьезные деньги в местный бюджет. Тем более, что в Ростовской области есть, чем привлечь туристов.

«В регионе сохранен казачий колорит Старочеркасска, Новочеркасска, станицы Вешенской. Привлекает гостей и основанный Петром Великим Таганрог — родина писателя Антона Чехова, актрисы Фаины Раневской, также здесь был зарожден российский флот. Практически в черте Ростова находится контактная зона античного мира — «Танаис» и ираноязычных кочевников (скифы, сарматы), рядом расположена генуэзская колония, турецкая крепость — Азов. Все это просто нужно правильно презентовать», — считает заместитель директора Института социологии и регионоведения по научной работе и экспертной деятельности Южного федерального университета Антон Сериков.