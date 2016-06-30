Москва, 30 июня, 2016, 12:01 — ИА Регнум. В Москве стартовал Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum 2016). На пленарной сессии заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что действия властей столицы по развитию города положительно влияют на жителей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский урбанистический форум

«Шаг за шагом город развивается, становится безопаснее, здоровым, комфортным, и появляется все больше улыбающихся людей, рождается все больше детей, живущих в более комфортной среде», — отметил Дворкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что необходимо активно применять опыт других городов и регионов. «Для этого мы с вами здесь, поэтому собрались на форум. Я уверен, что наш форум поможет сделать шаг к современному удобному городу для людей», — пояснил градоначальник.

По его словам, порядка 1 млн 300 жителей города участвуют в системе городских референдумов, порядка 600 тысяч — зарегистрировано на платформах народного контроля.

«В этом году на форум приехало более 70 делегаций из десятков стран, регионов России, и это, пожалуй, самый представительный урбанистический форум, который проводится в Москве за последние годы», — резюмировал Собянин.

Напомним, Московский урбанистический форум проходит с 30 июня по 1 июля в ЦВЗ «Манеж». В этом году главная тема мероприятия — это «Быстрорастущие мегаполисы. Технологии динамичного развития».