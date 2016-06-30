Краснодар, 30 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае с недобросовестными застройщиками намерены бороться, все больше ужесточая требования к ним. Несколько законодательных инициатив для контроля за жилищным строительством на прошедшем в Сочи совещании по вопросам защиты прав дольщиков озвучил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города-курорта 30 июня, в частности, обязательным условием при выдаче разрешений на строительство, по мнению главы края, должно стать отсутствие у застройщика невыполненных обязательств перед дольщиками.

Аристарх Лентулов. Сельский домик. Село Зюзино. 1918

«У нас сейчас следующая картина: застройщик не выполняет свои обязательства перед дольщиками и берет разрешение на новое строительство. За счет средств новых дольщиков гасит долги по старым объектам, а потом банкротится и исчезает. И новые дольщики уже изначально обречены на то, чтобы стать обманутыми. А мы, получается, помогаем ему сами создавать пирамиду. Но, даже понимая это, мы не можем изменить ситуацию», — сказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, по словам главы региона, необходимо ужесточить ответственность за непредоставление документов при проверке, а отказ в их предъявлении должен быть сигналом для активной работы правоохранительных органов, а ответственность за недобросовестное ведение строительства — неотвратимой и вплоть до уголовной.

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Как напомнил депутат Государственной думы Александр Хинштейн, за последние годы в сфере законодательства были приняты серьезные шаги, направленные на изменение правовой ситуации. Так, появились механизмы по защите прав граждан-участников долевого строительства, по усилению контроля за деятельностью застройщиков. Был введен принцип обязательного страхования. Кроме того, в ближайшее время должен быть внедрен новый механизм защиты, предусматривающий создание компенсационного фонда за счет платежей застройщиков. Также разработан особый порядок банкротства для застройщиков, работающих в сфере долевого строительства. При этом, по мнению депутата Госдумы, необходимо внести изменения и в региональном законодательстве.

«Сегодня в крае принят закон, устанавливающий, что такое обманутые дольщики и меры социальной поддержки. Но, к сожалению, он носит рамочный характер», — подчеркнул Александр Хинштейн.

По информации вице-губернатора Юрия Гриценко, в 2015 году было проведено 92 проверки деятельности застройщиков. По 422 делам об административных правонарушениях сумма штрафов составила более 50,7 млн рублей, из которых взыскано в бюджет 21,1 млн рублей. Еще 92 проверки выполнены уже в первом полугодии 2016 года. По их результатам вынесено административных наказаний на общую сумму 44 млн рублей.

Кроме того, уже достигнуты положительные судебные решения по требованиям от застройщиков о восстановлении денег на общую сумму 567,3 млн рублей. Так, в 2015 году 14 материалов были направлены в правоохранительные органы по нарушениям, выявленным при проверках застройщиков и лиц, привлекавших денежные средства граждан. С начала 2016 года было направлено уже 12 таких материалов. В производстве следователей в крае заведено порядка 50 уголовный дел.

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Добавим, что на сегодня в региональном реестре проблемных объектов долевого строительства числится 35 незавершенных объектов, общая численность пострадавших дольщиков — около пяти тысяч. Сроки исполнения обязательств по сделкам перед гражданами на девять и более месяцев нарушены по 109 объектам. Речь идет о 17 142 квартирах, по 9399 из них заключены договоры долевого участия. При этом доля «проблемных» объектов в структуре долевого строительства планомерно снижается. В 2009 году этот показатель составлял 15% от общего объема строительства, в конце 2015 года — около 11%. В настоящее время этот показатель составляет 10,7%.

При этом объемы выполненных работ в сфере строительства за пять месяцев текущего года в крае упали на 22,8% к январю-маю 2015 года, ввод жилья по краю просел на 20,5% к аналогичному периоду прошлого года. Между тем, за январь-май 2016 года на территории Кубани было введено более 493 тысяч кв. метров жилья экономического класса, что составляет 126% к аналогичному периоду прошлого года. В целом, по прогнозам специалистов, к концу года ситуация в строительной отрасли края должна выровняться.