Камерун, 30 июня, 2016, 11:04 — ИА Регнум. По меньшей мере десять человек погибло в результате теракта на севере Камеруна, поблизости от границы с Нигерией, заявил источник в силах безопасности страны 30 июня. Об этом сообщает France Press.

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«Семь человек погибли мгновенно, в том числе смертник. Четверо других скончались от полученных ран», — отметил источник. «Другие находятся в больнице. Мы опасаемся, что число жертв может вырасти».

По данным источника, террорист-смертник подорвал себя в городе Джакана. Большинство пострадавших относилось к местной группе самообороны, занимающейся поиском боевиков группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Они [жертвы] находились в видеосалоне, когда в него зашел смертник и привел в действие взрывчатку», — добавил он.

Из-за действий террористов из «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нигерии и соседних Нигере, Чаде и Камеруне погибло по меньшей мере 20 тыс. человек за последние семь лет, более 2,6 млн человек были вынуждены оставить свои дома.