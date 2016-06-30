Москва, 30 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. В России отмечены позитивные тенденции сокращения детей-сирот в государственном банке данных. Если в конце 2011 года на учете состояли 126 тыс. 574 ребенка, то на 1 июня 2016 года их численность составляет 66 тыс. 359 человек. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов на всероссийском семинаре-совещании для руководителей органов опеки и попечительства, сообщили в Минобрнауки РФ.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Таким образом, за 5 лет численность банка данных сократилась вдвое: по оценке российских и международных экспертов, это беспрецедентное сокращение, равного которому нет во всем мире», — подчеркнул Каганов.

«Если говорить о соотношении между числом выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, и устроенных в семьи, то также наблюдается положительная динамика в пользу детей, переданных на семейное воспитание», — отметил замминистра образования.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в России усыновлены 6649 детей, а на другие формы устройства — под опеку или попечительство, в приемную семью, на патронатное воспитание — переданы 52 тыс. 706 детей.