Пентагон: «Ярослав Мудрый» намеренно создал помехи «Гарри Трумэну»
Вашингтон, 30 июня, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Опасное сближение в Средиземном море американского эсминца Gravely с российским сторожевым кораблем (РСК) «Ярослав Мудрый», произошедшее 17 июня, было вызвано провокационными действиями российского экипажа. Такое мнение высказали представители командования ВМС США, сообщает Defense News.
Отмечается, что 17 июня Gravely и несколько других судов сопровождали авианосец «Гарри Трумэн», которому РСК намеренно создал помехи. Gravely принял по радио запрос российского судна, который американская сторона сочла «непрофессиональным»: РСК попросил держать безопасную дистанцию и «поднял на мачте сигнальный флаг, означающий, что он ограничен в движении».
В ответ на это Gravely изменил скорость движения и курс, но и РСК сделал то же: значит, считают американские военные, у него изначально не было ограничений для манёвров, а «сигнал был ложным». Причиной же поведения российского судна американская сторона называет намерение «помешать операциям «Гарри Трумэна». РСК, по их сведениям, подошёл к авианосцу на расстояние в пять морских миль (9,3 км).
Издание приводит комментарий одного из представителей Пентагона, выразившего обеспокоенность «небезопасным и непрофессиональным поведением российских судов». «Такие действия могут привести к ненужному обострению напряженности в отношениях между двумя странами», — заявил он.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны сообщили, что 17 июня эсминец Gravely совершил опасное сближение с российским сторожевым кораблём «Ярослав Мудрый» в Средиземном море: расстояние между судами составило 60−70 метров.
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