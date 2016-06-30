Вашингтон, 30 июня, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Опасное сближение в Средиземном море американского эсминца Gravely с российским сторожевым кораблем (РСК) «Ярослав Мудрый», произошедшее 17 июня, было вызвано провокационными действиями российского экипажа. Такое мнение высказали представители командования ВМС США, сообщает Defense News.

flot.com Сторожевой корабль Ярослав Мудрый

Отмечается, что 17 июня Gravely и несколько других судов сопровождали авианосец «Гарри Трумэн», которому РСК намеренно создал помехи. Gravely принял по радио запрос российского судна, который американская сторона сочла «непрофессиональным»: РСК попросил держать безопасную дистанцию и «поднял на мачте сигнальный флаг, означающий, что он ограничен в движении».

В ответ на это Gravely изменил скорость движения и курс, но и РСК сделал то же: значит, считают американские военные, у него изначально не было ограничений для манёвров, а «сигнал был ложным». Причиной же поведения российского судна американская сторона называет намерение «помешать операциям «Гарри Трумэна». РСК, по их сведениям, подошёл к авианосцу на расстояние в пять морских миль (9,3 км).

Издание приводит комментарий одного из представителей Пентагона, выразившего обеспокоенность «небезопасным и непрофессиональным поведением российских судов». «Такие действия могут привести к ненужному обострению напряженности в отношениях между двумя странами», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны сообщили, что 17 июня эсминец Gravely совершил опасное сближение с российским сторожевым кораблём «Ярослав Мудрый» в Средиземном море: расстояние между судами составило 60−70 метров.

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