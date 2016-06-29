Москва, 30 июня, 2016, 01:34 — ИА Регнум. Вместо ЕС на карте мира может появиться новое государство. Об этом 30 июня заявил депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

agrobel.by Кукушонок и его кормящая мать

«Великобритания — самая мощная страна. Она устала кормить бедных. Кормящие матери — Франция, Германия, Италия и Британия, остальные — голодные щенки. С какой стати они кормят свору в 400 млн? Немцы давно хотят выйти из ЕС и НАТО. Марка, франк и лира были сильнее евро. Зачем им слабая валюта и иждивенцы? Возможно, будет вместо ЕС новое государство», — сказал Жириновский в эфире «Первого канала».

Он отреагировал на реплику телеведущего Петра Толстого о том, что против развала ЕС могут выступить страны Прибалтики: «Кому нужны прибалты? Это — мусор в Евросоюзе!»

Жириновский не оставил без внимания и призыв Толстого «не обижать маленьких» в лице прибалтов: «Это — маленькие гадюки, которые устраивают войны».

Парламентарий напомнил, что после 1945 года «Европа попала под диктат США»: «Сейчас ей это надоело. Боялись новой войны? Но её нет, СССР нет — зачем нужен Брюссель? Почему в Брюсселе сделали штаб-квартиры ЕС и НАТО? Бельгия должна была распасться! Убирайте штаб-квартиры из Брюсселя — завтра Бельгии не будет. Должны быть просто двусторонние отношения. Не нужно создавать союзов!»

Лидер ЛДПР объяснил, почему британцы боятся союзов: «А вдруг война? Они окажутся в Третьей мировой войне! Европейцы не хотят воевать, поэтому союз им не нужен».

Жириновский напомнил также, что волна мигрантов начала накрывать Европу ещё в 60-е годы XX века: «Германия начала принимать турок, Франция — алжирцев и так далее. Они выполняли «чёрную» работу. Потом они стали размножаться. У себя на родине немцы уже не могут играть в футбол — немецкие зрители болеют за турецкую команду! Я шёл по Лондону и спрашивал: «Где британцы?» Но сейчас пошёл другой мигрант — наглый, молодой, которому сказали: «В Европе всё можно». И тогда европейцы сказали: «А зачем нам это надо?»

По словам депутата, в родильных домах Европы самое популярное имя — Мухаммед: «Мы жалеем вас, европейцы! Мы вас защитим!»

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что необходимо «дождаться, когда волеизъявление народа станет официальным решением Великобритании, как оно будет оформлено и озвучено, как будет объявлено».

«Из этого мы сделаем вывод, и затем мы сможем сказать о российской реакции. Как мы понимаем, это отразится и на Евросоюзе, и на его решениях, который, отталкиваясь от решений Великобритании, сможет сформировать свою позицию», — сказала Захарова.