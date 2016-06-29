Москва, 29 июня, 2016, 23:32 — ИА Регнум. Адвокат Вадим Прохоров, который защищает интересы губернатора Кировской области Никиты Белыха, заявил, что его подзащитному начали давать необходимые ему лекарства, но не в полном объеме. Об этом Прохоров заявил журналистам сегодня, 29 июня.

zarya.by Лекарства по рецепту

Напомним, Белых был задержан при получении взятки в 400 тыс. евро в одном из ресторанов Москвы. Суд арестовал губернатора Кировской области на два месяца. Белыха поместили в СИЗО «Лефортово». Сегодня губернатор объявил голодовку, своей вины он не признает и требует встречи с женой и братом. Прохоров заявил, что губернатору не дают необходимые ему лекарства.

Теперь адвокат сообщил, что лекарства губернатору начали выдавать, но не в полном объеме.

«Ранее посещавших Никиту Белых членов ОНК заверили, что лекарства ему будут выданы. Сегодня он сказал, что действительно какие-то лекарства ему начали давать, но, по его словам, в недостаточном объеме», — сказал Прохоров. Он уточнил, что эту проблему предполагается решить 30 июня.