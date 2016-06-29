Москва, 29 июня, 2016, 22:51 — ИА Регнум. Российские операторы сотовой связи считают, что принятие антитеррористического пакета законов, который уже окрестили «пакетом Яровой», приведет к повышению роста цен на услуги связи в 2−3 раза. Об этом сегодня, 29 июня, пишут «Известия» со ссылкой на представителей ПАО «МегаФон» и ООО «Т2 РТК Холдинг» (оператор Tele2).

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Представители операторов указывают, что следование нормам антитеррористических законов, разработанных Ириной Яровой и Виктором Озеровым, приведут к существенным дополнительным расходам.

Напомним, сегодня Совет Федерации одобрил «пакет Яровой», ранее его одобрила Госдума. Представители операторов выступили резко против этого закона. Также против выступил Совет по правам человека при президенте.

«Пакет Яровой» предусматривает уголовную ответственность за международный терроризм, а также обязывает сотовых операторов хранить разговоры и переписку абонентов.

Сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин учтет разные точки зрения на пакет этих антитеррористических законов, в том числе критику.