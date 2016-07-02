Санкт-Петербург, 2 июля, 2016, 09:49 — ИА Регнум. Музей Анны Ахматовой запускает программу интеллектуальных кинопоказов под открытым небом. Со 2 по 17 июля в саду Фонтанного Дома — легендарное немое кино, дебютные короткометражки будущих классиков, анимация для взрослых, подборка знаменитых польских и венгерских кинокартин и многое другое. Откроет показы немецкая немая мелодрама «Люди в воскресенье».

Цитата из х/ф «Люди в воскресенье». реж. Роберт Сьодмак, Фред Циннеман, Билли Уайлдер. 1930. Германия Влюбленные

Уникальный фильм был снят в 1930 году будущими классиками Голливуда — Робертом Сьодмаком, Фредом Циннеманом и Билли Уайлдером. Летом 1929 года молодые и никому неизвестные кинематографисты приступили к работе над проектом. Самому младшему из них, Циннеманну на тот момент было всего 22 года.

Цитата из х/ф «Люди в воскресенье». реж. Роберт Сьодмак, Фред Циннеман, Билли Уайлдер. 1930. Германия Друзья

«Люди в воскресенье» — история поездки компании друзей за город. В выходные Берлин пустеет: уставшие за рабочую неделю люди покидают город, чтобы отдохнуть. Они едут на озеро, играют в футбол, гуляют. В центре внимания — две девушки и двое мужчин, которые вместе проводят день на озере.

Мнением о фильме делится кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин: «Чтобы стать «синефилом» надо не так уж и много… Например, посмотреть что-то подобное. Точнее бесподобное. Сложно сказать, в чём очарование этой немой ленты… То ли в почти документальной импровизационной манере режиссуры (в чём-то предвосхитившей на многие десятилетия Кассаветиса), то ли в самой атмосфере Берлина за пару лет до прихода нацистов к власти… Смешная и грустная симфония города, маленьких людей, во многом «мещанская» и «пошлая», но в перспективе катастрофы почти прекрасная. Магия повседневности: поля шляп и просто поля, прогулка по улице, катамаран и пруд…

Просмотр становится медитацией под музыку — непростым размышлением, где за первым почти забавным слоем теней на целлулоиде прошедшего проступают нешуточные размышления о человеке, любви, обществе… Если угодно, то мы можем размышлять и о «семиотике кино», где-то мелькнувшем в кадре романе Карла Бульке… Или задуматься о предвоенных образах чувственности и эротики. Фильм можно посмотреть и, например, с точки зрения такой модной ныне гуманитарной дисциплины как «урбанистика», не говоря уже об истории повседневности… В наши дни, когда мы смотрим такое кино, то мы вынуждены стать соавторами. И зрительская работа делает это отличным от просмотра «массового кино». Хотя конечно в фильме есть чему улыбнуться, как, скажем, трагикомическому эпизоду, где девушка на пикнике села на граммофонную пластинку (и сломала!), так и вообще одной из первых попыток соединения «игрового» и «документального», где швы, разумеется, видны, но от того только более забавны при просмотре… Фильм заканчивается тем, что проходит счастье летнего дня отдыха, приходит понедельник, а вместе с ним работа, которая, увы, не всегда делает человека более свободным…».

Цитата из х/ф «Люди в воскресенье». реж. Роберт Сьодмак, Фред Циннеман, Билли Уайлдер. 1930. Германия В купальнике

Фильм был снят на минимальные средства, но с твердой эстетической позицией, противостоящей изысканности и искусственности заканчивающего свой век немого кино. Атмосфера картины очень светлая. Простота и чудо таятся в жестах, персонажах, натурной обстановке и сюжете. «Люди в воскресенье» опередили своё время: неореалистическая по многим признакам картина была снята за 15 лет до окончательного оформления итальянского неореализма как стиля.

Фильм стал одним из первых, где сыграли не профессионалы. Все пятеро участвовавших в съемках молодых людей впоследствии не стали актерами. В фильме они изображали самих себя.

Зимой 1929/1930 года картина была готова и в феврале 1930 года впервые представлена публике. «Люди в воскресенье» получили прекрасные отзывы критиков и зрителей. Однако, во время Второй мировой войны оригинальная версия фильма была утрачена, ленту реставрировали по копии, сохранившейся в архиве Nederlands Filmmuseum в Амстердаме.

После Второй мировой войны фильм пережил второе рождение — им заинтересовались как документальным отражением жизни донацистской Германии. Сегодня картина входит в список «Тридцать лучших немых фильмов» по мнению журнала «Empire».