Брюссель, 29 июня, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд заверил, что референдум о выходе Британии из ЕС не скажется на пограничном договоре между двумя странами, потому что т.н. соглашение Ле Туке носит двусторонний характер, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия и Евросоюз

«Вопрос о договоре Ле Туке, потому что Британия собирается покинуть ЕС, не имеет никакого смысла», — заявил Олланд на брифинге после саммита Европейского совета в Брюсселе.

Соглашение, подписанное в 2003 году, разрешает британским чиновникам проверять паспорта во Франции и наоборот, де-факто расширяя британскую границу до материковой части Франции. Из-за этого многие мигранты, пытавшиеся добраться до британских берегов, собирались во французском Кале.

После решения британцев выйти из ЕС, некоторые французские политики призвали Париж выйти из этого договора.