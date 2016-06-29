Донецк, 29 июня, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Утром 29 июня на Донетчине украинские войска совершили прорыв в районе с. Логвиново под Дебальцево, продвинувшись вглубь территории ДНР на четыре километра. Об этом проинформировал руководитель международной информационной службы политотдела Минобороны ДНР, главный редактор проекта «Новороссия сегодня» Владислав Бриг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По словам Брига, таким образом украинские силовики «при поддержке артиллерии и бронемашин совершили попытку прорыва на Дебальцевском направлении».

«При этом позиции противника были передвинуты на 4 км ближе к населенному пункту Логвиново», — сказал Бриг.

Он сообщил, что во время атаки подразделения ВСУ выпустили более 100 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

«С утра украинские силовики не прекращают обстрел окрестностей Дебальцево, используя также вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие», — рассказал источник. При этом сотрудник военного ведомства не уточнил данные о потерях в рядах ВС ДНР.

Об остановке прорыва сообщают силовики ЛНР.

«Попытка прорыва наших позиций со стороны украинских карателей 54 отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Логвиново… в результате слаженных действий подразделений Народной милиции была остановлена и блокирована», — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, на данный момент ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается стабильно-напряженной, но потерь среди личного состава Народной милиции нет.

ДАН со ссылкой на Минобороны ДНР подтверждает — украинские силовики по состоянию на вечер 29 июня отступили с захваченных утром позиций и покинули территорию, которая по-прежнему остается под контролем республиканских сил.

В свою очередь в оперативном командовании ВС ДНР сообщают, что в целом военная обстановка на Донетчине стала «критической», в частности украинские войска 830 раз обстреляли позиции армии ДНР. Сообщается, что противник выпустил 30 снарядов калибра 152 мм, 75 снарядов калибра 122 мм, 330 мин калибра 120 мм, 150 мин калибра 82 мм и совершил 120 выстрелов из гранатометов. Обстрелы также велись из вооружения БМП и стрелкового оружия.

Вместе с тем, на своем брифинге спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко не сообщал о наступательных операциях украинской армии. Лысенко отметил, что за прошедшие сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий четверо солдат ВСУ получили ранения. По его словам, наиболее ожесточенные бои идут в районе промзоны г. Авдеевка под Донецком.

Других комментариев о сегодняшних событиях под Дебальцево от официальных представителей Киева пока нет.