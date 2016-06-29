Донецк, 29 июня, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Прошлой ночью на Донетчине в результате ведения боевых действий трое мирных жителей получили ранения. Об этом сегодня, 29 июня, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

eristoff Диверсант

«В результате обстрелов получили ранения различной степени тяжести три мирных жителя», — рассказал Басурин.

По его словам, разведка армии ДНР зафиксировала прибытие украинской военной техники и личного состава ВСУ на южные участки фронта.

«Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию запрещенных вооружений и личного состава противника вдоль линии боевого соприкосновения. Так, в Бердянском (5,5 км до линии фронта, под Мариуполем) выявлено местонахождение двух танков. В Чермалыке (2,5 км до линии фронта, Тельмановское направление) отмечено прибытие трех 122 мм гаубиц Д-30, двух танков и трех БМП, а также семи автомобилей с личным составом и боеприпасами», — сказал Басурин.

Он также обвинил командование ВСУ в обострении военной обстановки на Мариупольском направлении.

«Обострение на Мариупольском направлении обусловлено работой групп Сил специальных операций Украины, действия которых уже отмечались ранее на Донецком направлении. Данные группы обнаружены в районе пгт. Володарское (20 км к северо-западу от Мариуполя). В их состав входят иностранные наемники — специалисты по диверсиям и провокациям. Предположительно в задачи групп входит дестабилизация и обострение обстановки вдоль линии соприкосновения, подготовка провокаций в отношении действующего правительства ДНР с привлечением мирных жителей и средств массовой информации», — полагает Басурин.