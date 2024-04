Санкт-Петербург, 3 июля, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге покажут минималистичное короткометражное кино. Сегодня в киноцентре «Родина» вниманию зрителей будут представлены фильмы-призеры Независимого международного фестиваля короткого метра Kinodot, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Гордость Стратмура». реж Эйнар Болдвин. 2015. США, Исландия

Фестиваль Kinodot традиционно отбирает фильмы по четырем критериям: «без денег» — картина должна быть произведена на деньги авторов или бесплатно, «без слов» — фильмы без диалогов и закадрового текста, «без музыки» — не должна быть использована закадровая музыка и «без монтажа» — принимаются только работы, снятые одним кадром.

В 2016 году Kinodot провёл два конкурса. В первый из них — «Наблюдатель», вошли документальные фильмы хронометражем до 40 минут, сделанные согласно принципам «Прямого кино» и соответствующие одному из четырех критериев «без». Второй программой стал ASAP — As Simple As Possible, что означает «так просто, как только возможно». Название основано на шутливом принципе Эйнштейна «Делай все так просто, как можешь, но не проще». В ASAP вошли короткометражки любого жанра, до 20 минут, также соответствующие одному из четырех фестивальных критериев.

В киноцентре «Родина» зрителям покажут:

Цитата из к/ф «Улучшенные тела». реж Рагнар Брагасон. 2015. Швеция

анимационный фильм «Нежелательные желания» польского режиссер Олы Шмиды, получивший специальное упоминание жюри конкурса ASAP. В картине были отмечены простая идея, простое исполнение, простой стиль анимации, а также правдивость. Сама Ола Шмида назвала «Нежелательные желания» своим личным дневником, коллекцией нереализованных «плохих мыслей» или «плохих импульсов»;

игровой фильм «Джоконда» режиссер Лоры Мур-Равады из Швейцарии, также удостоенному специального упоминания жюри ASAP как «Прекрасному искреннему фильму, за создание тонкого и неуловимого ощущения ускользающего момента, в котором скрыта тихая красота жизни». В 14-минутной картине Луиза возвращается в свой дом в Швейцарии, Абдер живет на севере Франции. Они впервые говорят по Skype. Никому из них не хочется прерывать этот ночной виртуальный разговор;

Цитата из к/ф «Гордость Стратмура». реж Эйнар Болдвин. 2015. США, Исландия

анимационный фильм «Гордость Стратмура»Эйнара Болдвина совместного производства США и Исландии — картина получила приз зрителей и приз жюри конкурса ASAP «За динамичный фильм, где удачно выбранный стиль анимации, музыка и звук создают ощущение безумия в духе Эдгара Аллана По, иллюстрируя подлинный рассказ о расизме в США 20-х годов прошлого века». Мультфильм представляет собой отрывки из дневника пастора Джона Дайтмана, Стратмур, Джоджия. Июнь и Июль 1927 года;

документальный фильм «Улучшенные тела»Рагнара Брагасона из Швеции — специальный диплом жюри конкурса «Наблюдатель» «За чистоту жанра и бережное изучение микрокосмоса героев, с юмором, тактом и без ложной многозначительности». Фильм посвящен тотальной объектификации, но герои — три молодых человека, видят себя не в качестве объектов, а в качестве мужественных машин прогресса…;

Цитата из к/ф «#YA». реж Игорь Гама, Флоренция Ровлих. 2015. Германия, Чили, Аргентина

документальный фильм #YAИгоря Гама и Флоренции Ровлих совместного производства Германии, Чили и Аргентины — Специальный диплом жюри конкурса «Наблюдатель» «За художественно убедительную передачу энергии протеста выразительными кинематографическими средствами». Бомбы с краской, бунт, сопротивление… Двое молодых активистов встречаются во время бурных событий и … танцуют;

документальный фильм «9 дней — из моего окна в Алеппо»Иссы Тумы, Флоры ван дер Мёуле и Томасы Фрухе, Нидерланды, Сирия — фильм получил приз зрителей «Наблюдателя». Картина показывает первые девять дней боев в Алеппо, снятые известным сирийским фотографом Иссой Тума из окна своей квартиры;

Цитата из к/ф «[9 дней – из моего окна в Алеппо». реж Исса Тума, Флор ван дер Мёуле, Томас Фрухе. 2015. Нидерланды, Сирия

документальный фильм «Чудище или игра Бога»Лемоханга Йеремия Мосесе из Лесото — картина стала обладателем приза жюри конкурса «Наблюдатель» «За радикальное исследование человека с помощью видеокамеры-скальпеля и мощного саундтрека-анестетика, превращающего хирургическое вмешательство в незабываемый художественный опыт». В центре фильма — странствующий священник, заявляющий людям, что их Бог находится в гробу, который он тащит за собой.

Фестиваль минималистичного авторского короткого метра Kinodot был основан в 2012 году как ответ предсказуемому кино-мейнстриму и заполнившей всю кино-нишу вторичной визуальной продукции. Цель смотра — показать зрителям необычное короткометражное кино, которое не вписывается в стандарты крупных фестивалей и массовых каналов дистрибуции, но достойно внимания ценителей.

Фильмы-призёры Kinodot-а будут демонстрироваться в киноцентре «Родина» в оригинале с русскими субтитрами. Продолжительность программы 78 минут.