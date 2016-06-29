Москва, 29 июня, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Лидеры экологических сообществ России подписали сегодня, 29 июня, в Москве Патриотический акт экологических организаций и Меморандум о приоритетах развития экологического патриотизма, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Подписание Патриотического акта экологических организаций и Меморандума о приоритетах развития экологического патриотизма

Основополагающим принципом для решения экологических проблем эксперты выбрали термин «патриотизм». Чтобы полностью раскрыть экологический смысл термина, спикеры призвали обратить внимание на историю России.

«Российский патриотизм от войны 1812 года до Второй мировой был именно тем фактором, который эти глобальные катастрофы мог решить. Патриотизм — это не только любовь к стране, это любовь ко всей планете. Поэтому принцип экологического патриотизма не может быть ограниченным. Мы хотим, чтобы экологическое сообщество нашей страны постепенно объединилось продвигать фактор патриотизма», — заявил на пресс-конференции сопредседатель Экологической палаты России Вадим Петров.

По его словам, на сегодняшний день большое количество международных вызовов экологического характера угрожают целостности глобальной экосистемы. Уже появились первые экологические и климатические беженцы, которые признаны высшими судебными инстанциями ряда государств. Только объединившись, Россия сможет противостоять экологическим угрозам, считает Петров.

«Настало время прибраться в нашей стране! В наших силах решить проблему мусора в населенных пунктах. Мы обязаны перевести нашу промышленность на рельсы природоподобного производства», — подчеркнул Петров, зачитывая Патриотический акт.

Сопредседатель общероссийского общественного движения «Зеленый век» Владимир Коптев-Дворников отметил, что деятельность экологических организаций, представителей бизнеса и органов власти направлена в разные стороны. «Подписание акта и меморандума — один из шагов к тому, чтобы попытаться создать для всех экологов и граждан России единую площадку в преддверии Года экологии. Наше общество созрело для того, чтобы начать понимать «зеленые смыслы». Сегодня, когда последние 15 лет политической стабильности позволяют уверенно смотреть в будущее, можно всерьез задуматься об экологии», — заявил он.

Также Коптев-Дворников подчеркнул, что понятие «экологический зеленый патриотизм» выбрано неслучайно: «Это та форма любви к родине, которую современные экологи должны взять как образец».

Руководитель экологического движения «Кедр» Сергей Панфилов поддержал объединение отечественных экологов и призвал другие экологические организации подписать Патриотический акт.

В свою очередь, председатель общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» Константин Курченков заявил, что нужно принимать комплекс мер для объединения «зеленых» на национальном уровне. «Масштабы проблемы таковы, что ни одна общественная организация не потянет — у нас недостаточно средств. Нужно принимать комплекс мер, чтобы руководство страны задумалось, с кем идти в бок о бок по зеленому пути. Объединение «национально зеленых» должно быть нацелено на создание здоровой экологической среды. Не секрет, что «псевдоэкологические» организации, финансируемые извне, WWF и «Гринпис», начинают формировать повестку дня внутри России. Того же самого «Гринписа» не бывает ни на одном нашем мероприятии. Кроме того, они и нас не приглашают принимать решения. Это показывает истинные цели сообществ. Они получают государственные гранты, в то время как «Зеленая Россия» не получает ни копейки из государственного бюджета», — резюмировал Курченков.

Экологи не раз ссылались на слова президента Владимира Путина на юбилейной сессии генеральной Ассамблеи ООН, когда глава государства подчеркнул необходимость посмотреть на экологическую проблему шире и использовать качественно иные подходы для международного экологического развития. «Речь должна идти о внедрении принципиально новых, природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и техносферой», — отметил тогда президент.

Добавим, как сообщало ранее ИА REGNUM, около 15% территории России по экологическим показателям находится в критическом состоянии. В 135 городах нашей страны уровень загрязнения воздуха характеризуются как очень высокий.

Напомним, ранее Экологическая палата России предлагала импортозаместить иностранные экологические организации WWF России и «Гринпис России». Сейчас эта идея получила продолжение в новой инициативе палаты — объединении отечественных патриотически настроенных экологов.