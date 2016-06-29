ГД предлагают ужесточить правила госзакупок для правительства и президента
Москва, 29 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Законопроект о запрете осуществлять госзакупки у единственного поставщика без проведения торгов для нужд президента и правительства внес в Госдуму депутат Дмитрий Гудков («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.
Сейчас закон позволяет президенту РФ либо правительству по поручению президента осуществлять закупки у единственного поставщика. «В подобных случаях торги не проводятся, государственный заказ отдается заранее определённой фирме. Подобная система приводит к завышению начальных цен, ударяет по независимому бизнесу и приводит к необоснованному росту расходов бюджета», — отмечает автор законопроекта.
По данным Гудкова, cyмма таких госзакупок на двухдневный международный саммит Ассоциации стран Юго-восточной Азии (АСЕАН) в Сочи и мероприятия, приуроченные к нему, составила 1,36 млрд рублей. «Управлением делами президента и рядом других заказчиков в течение 6 месяцев было проведено порядка 71 закупки, посвященной саммиту. Все закупки проводились без конкуренции у единственного поставщика. Наиболее значительная из них посвящена поставке оборудования на саммит общей стоимостью более 623 млн рублей», — отмечает автор законопроекта. По его мнению, многие позиции могли обойтись государственному бюджету «значительно дешевле в случае наличия конкуренции на тopгax».
В подобных условиях представляется целесообразным ограничить на законодательном уровне госзакупки у единственных поставщиков с целью экономии бюджетных средств, считает автор инициативы.