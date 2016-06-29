Москва, 29 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Законопроект о запрете осуществлять госзакупки у единственного поставщика без проведения торгов для нужд президента и правительства внес в Госдуму депутат Дмитрий Гудков («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Государственной думы

Сейчас закон позволяет президенту РФ либо правительству по поручению президента осуществлять закупки у единственного поставщика. «В подобных случаях торги не проводятся, государственный заказ отдается заранее определённой фирме. Подобная система приводит к завышению начальных цен, ударяет по независимому бизнесу и приводит к необоснованному росту расходов бюджета», — отмечает автор законопроекта.

По данным Гудкова, cyмма таких госзакупок на двухдневный международный саммит Ассоциации стран Юго-восточной Азии (АСЕАН) в Сочи и мероприятия, приуроченные к нему, составила 1,36 млрд рублей. «Управлением делами президента и рядом других заказчиков в течение 6 месяцев было проведено порядка 71 закупки, посвященной саммиту. Все закупки проводились без конкуренции у единственного поставщика. Наиболее значительная из них посвящена поставке оборудования на саммит общей стоимостью более 623 млн рублей», — отмечает автор законопроекта. По его мнению, многие позиции могли обойтись государственному бюджету «значительно дешевле в случае наличия конкуренции на тopгax».

В подобных условиях представляется целесообразным ограничить на законодательном уровне госзакупки у единственных поставщиков с целью экономии бюджетных средств, считает автор инициативы.