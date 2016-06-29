Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Обыски в комитете по строительству Санкт-Петербурга проводились в рамках возбужденного уголовного дела о крупном мошенничестве при строительстве школы, в результате которого было похищено 18 млн рублей. Задержан руководящий работник подведомственного комстрою казенного учреждения. Об этом сегодня, 29 июня, сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

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Ранее сообщалось, что следственные действия в комитете по строительству проводят сотрудники ФСБ и СКР.

Преступление было совершено, по данным следствия, при выполнении госконтракта на выполнение работ по строительству здания детской школы искусств на Туристской улице в Приморском районе Петербурга

По версии правоохранителей, представители подрядчика (ООО «Строительная фирма «Де Люкс») представили в комитет по строительству (заказчик стройки) акты о якобы выполненных работах по возведению школы на сумму 18 млн рублей. Эти документы были подписаны, в том числе, сотрудниками департамента строительства объектов здравоохранения и культуры санкт-петербургского ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Подписи ответственных лиц являлись основанием для перечисления бюджетных средств.

После этого на счет подрядчика были перечислены денежные средства в рамках госконтракта, и, таким образом, из бюджета Санкт-Петербурга похищены 18 млн рублей.

В ходе проведенных обысков изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

«В настоящее время задержан Павел Гаврильчук, директор департамента строительства объектов здравоохранения и культуры санкт-петербургского ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции». Решается вопрос об избрании в отношении Гаврильчука меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Также устанавливаются соучастники Гаврильчука для привлечения их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.