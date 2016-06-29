Москва, 29 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Российские спутники низкоорбитальной системы персональной связи «Гонец-М» с 2018 года будут выводиться на орбиту новой ракетой-носителем лёгкого класса «Ангара-1.2», сообщает отраслевая газета ИСС имени Решетнёва «Сибирский спутник».

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Сейчас на предприятии на разных стадиях производства находятся семь малых космических аппаратов типа «Гонец-М», предназначенных для обеспечения связи в труднодоступных и приполярных регионах. Основная их часть будет выводиться на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Ангара-1.2», которая заменит используемую сейчас российско-украинскую ракету «Рокот».

Первый запуск лёгкой «Ангары» был произведён в 2014 году с космодрома «Плесецк», откуда выводятся на орбиту космические аппараты низкоорбитальной системы персональной связи «Гонец-М». Стартовый комплекс для нового носителя построен и испытан.