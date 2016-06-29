Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Кризисные явления в экономике и приоритет инфраструктурных проектов к Чемпионату мира по футболу не дают возможности начать строительство линий легкорельсового транспорта в Петербурге и Ленобласти до 2018 года. Однако в качестве альтернативы рассматриваются другие проекты развития железнодорожного сообщения в регионе. Об этом сегодня, 29 июня, сообщил журналистам начальник отдела развития транспорта и транспортной инфраструктуры комитета по ЖКХ и транспорту Ленобласти Павел Постовалов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Москва. Легкое метро

Разговоры о развитии легкорельсового транспорта (ЛРТ) в Петербурге и Ленобласти идут уже на протяжении нескольких лет, однако пока все идеи маршрутов ЛРТ остаются исключительно на бумаге. Вместе с тем, по мнению Павла Постовалова, решить транспортные проблемы на стыке города и области без ЛРТ невозможно. Однако о реализации таких проектов пока говорить рано.

«Какая-то активность может, по моим оценкам, возникнуть после Чемпионата мира по футболу (…) Пройдут кризисные времена и, я думаю, также после 2018 года у нас появятся свободные ресурсы для развития таких капиталоемких проектов. Тем более, что они межрегиональные и это дает основание участвовать федеральному бюджету. В складчину — город, область и Минтранс — мы обязательно что-нибудь придумаем и построим. Но, по моим оценкам, это уже ближе к 2020-м годам», — сказал Павел Постовалов.

А пока надо развивать метрополитен и железнодорожное пригородное сообщение, а не зацикливаться на ЛРТ, считает областной чиновник.

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Постовалов напомнил, что власти Петербурга и Ленобласти начинали попытки решения транспортных проблем с соглашения о развитии метрополитена в 2013 году, но проекты также были отложены в связи с ЧМ-2018. После этого город и область обратили внимание на легкорельсовый транспорт: Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти разработала соответствующую программу развития ЛРТ, приоритетными были признаны линии на Сертолово и Всеволожск.

«Были выполнены предпроектные проработки, просчитали — прослезились. Линия от Сертолово протяженность примерно 16 километров потребует более 16 млрд. Таких денег в бюджете Ленобласти нет», — посетовал Постовалов.

В связи с невозможностью финансировать исключительно за бюджетные средства такие капиталоемкие проекты, в регионе стали искать инвесторов. Было заключено соглашение с китайским консорциумом CIMM-CNR Dalian Consortium, однако, по словам Постовалова, «активность инвесторов упала» из-за кризиса в российской экономике, и в областном правительстве решили снова искать альтернативу.

Дирекции по развитию транспортной системы предложили разработать предпроект по реконструкции железнодорожного участка «Левашово-Сертолово» с тем, чтобы запустить по нему поезда с Финляндского вокзала. В этом году, рассказал Постовалов, Дирекция должна выполнить поручение, затем встанет вопрос об источнике финансирования.

«По мнению Дирекции, есть хороший шанс привлечь федеральное финансирование, учитывая что это межрегиональное сообщение (город-область) Рассчитываем, что в следующем году выйдем на проектирование, если наши планы по источникам финансирования сложатся», — отметил областной чиновник.

Этот проект может быть профинансирован федеральным бюджетом, ОАО «РЖД» и ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». По словам Постовалова, важным фактором решения о федеральном финансировании в этом случае может стать и то, что онкологический центр в Песочном станет доступнее в случае реализации проекта.

В том, что линии ЛРТ еще не появились, по словам Постовалова, прежде всего, виноват недостаток финансового ресурса, поскольку «линия легкорельсового транспорта стоит столько же, сколько железная дорога, и требования такие же».