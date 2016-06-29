Москва, 29 июня, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров договорились о снятии ограничения на посещение Турции российскими туристами. Об этом сообщает в среду, 29 июня, пресс-служба Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курорты Турции

«Российский лидер заявил, что поручит правительству вступить в переговоры с соответствующими турецкими ведомствами, с тем чтобы восстановить взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и других сферах, — говорится в сообщении. — Отмечено также, что имеется в виду — снять ограничительные меры относительно посещения Турции российскими туристами».

При этом подчеркивается, что власти Турции должны обеспечить безопасность российских граждан в стране.

Кроме того, лидеры 2-х стран договорились проработать возможность проведения в ближайшей перспективе личной встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 года ВВС Турции преднамеренно сбили российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Экипаж успел катапультироваться, но огнем террористов с земли был убит пилот Олег Пешков.

«Политика» Анкары привела к резкому обострению российско-турецких отношений. Власти Российской Федерации ввели ограничительные меры против Турции, которая долгое время не хотела извиняться и выплачивать компенсации.

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