Новосибирск, 30 июня, 2016, 05:57 — ИА Регнум. Новосибирские областные власти намерены «настоятельно доказывать» необходимость 72-часового безвизового режима для отдельных аэропортов России, в том числе для международного аэропорта «Толмачёво». Об этом сегодня, 29 июня, заявил губернатор региона Владимир Городецкий на встрече с журналистами.

windoworld.ru Аэропорт Толмочёво

Городецкий подчеркнул, что Новосибирск является крупнейшим за Уралом транспортным хабом, поэтому основная часть зарубежных и российских туристов прибывает в Сибирский федеральный округ через Новосибирск. В 2015 году Новосибирская область внесла предложение в правительство Российской Федерации о введении 72-часового безвизового режима для иностранных граждан, прибывающих в Россию воздушным транспортом. «Введение такого режима даст дополнительный импульс развитию внутреннего и въездного туризма как в целом в стране, так и в Новосибирской области. Вопрос остаётся актуальным», — заверил новосибирский губернатор.

При этом глава региона напомнил, что Новосибирская область прошла конкурс и получила одобрение Координационного совета федеральной целевой программы при Ростуризме. Пилотным проектом для формирования на территории области туристско-рекреационных кластеров стал проект «Озёрный кластер — кластер оздоровительного и бальнеологического туризма Новосибирской области». Согласно проекту, на территории области должен быть создан санаторно-курортный комплекс, оснащённый современным медицинским оборудованием, методиками диагностики и лечения.

Одной из «мощных точек роста экономики» Новосибирской области, по мнению новосибирских властей, является Чановский район с его уникальным курортно-целебным озером Карачи.

Кроме того, в Новосибирске на принципах государственно-частного партнёрства ведётся строительство аквапарка. Открытие аквапарка может привлечь в Новосибирск на отдых жителей области и соседних регионов, даст возможность сформировать туры выходного дня с посещением аквапарка и других достопримечательностей, в том числе дельфинария, который планируется запустить на территории Новосибирского зоопарка в августе 2016 года.

Владимир Городецкий считает, что туристов в регион могут привлечь и такие направления, как внутренний и въездной туризм (в области запущен инновационный медико-технологический центр — Медицинский технопарк), речной туризм (музеем города Новосибирска совместно с компанией «Речфлот» организована историческая речная экскурсия по Оби), автобусные туры в Сузун на культурно-исторический объект «Сузунский медеплавильный завод и монетный двор», деловой туризм (Академгородок, Технопарк, Биотехнопарк, Медтехнопарк, Новосибирский государственный университет, Промышленно-логистический парк, «Новосибирск Экспоцентр») и другие.

Губернатор подчеркнул, что с 1 мая 2016 года работает туристический портал Новосибирской области, на котором жители и гости региона могут узнать всё о природных ресурсах, о предлагаемых активных маршрутах и экскурсиях по области, достопримечательностях, гостиницах, туристических событиях, мероприятиях и новостях в сфере туризма.

По официальным данным, туристско-рекреационный комплекс Новосибирской области составляет 209 гостиниц, 32 санаторно-курортных организаций, 65 баз отдыха, 80 детских оздоровительных лагерей, 49 музеев, 29 театров, включает планетарий, зоопарк, детскую железную дорогу, 11 горнолыжных комплексов. На территории области насчитывается 2218 памятников истории и культуры, 25 заказников и 54 памятника природы. В Новосибирской области функционируют 12 охотничьих баз и десять баз и домиков рыбака.