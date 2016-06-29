Брянск, 29 июня, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Центральный спортивный клуб армии в рамках выполнения поручения президента о развитии хоккея откроет в Брянской области отделение детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, отделение начнет работу с 1 января 2017 года.

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Школа будет располагаться в помещении, которое предоставит Брянская область. Тренерский состав и укомплектовку возьмет на себя ЦСКА.

«Брянская область — первый субъект Российской Федерации, в котором в рамках поручения президента Российской Федерации будет открыта детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва», — цитирует пресс-служба начальника Федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ «Центральный спортивный клуб Армии» Михаила Барышева.

ИА REGNUM отмечает, что в рамках встречи в правительстве области губернатор Александр Богомаз и Михаил Барышев подписали соглашение, которое подразумевает сотрудничество, в том числе и при создании базы для подготовки армейских спортсменов к участию в соревнованиях среди военнослужащих и гражданских.