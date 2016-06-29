Цюрих, Швейцария, 29 июня, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Расследование в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино начато Комитетом по этике ФИФА. Решение принято после выдвинутых против 9-го главы федерации обвинений в злоупотреблении средствами ФИФА, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

fifa.com Вывеска на офисе FIFA

Расследование было инициировано после того, как Инфантино совершил частный перелёт: вместе со своей семьёй он 28 мая по окончании финала Лиги чемпионов в Милане (Италия) отправился на самолёте в Рим, а после этого — в Женеву. Перелёты не были связаны с деятельностью федерации, и использовал ли президент ФИФА средства организации для поездки, неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня представитель ФИФА заявил, что комитет по этике не начинал официального расследования в отношении нового президента организации. Ранее газета Die Welt писала, что по требованию Инфантино была удалена запись прошедшего в Мексике в мае 2016 года Совета ФИФА. После этого Комиссия по этике может начать расследование.

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